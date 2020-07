Toda a decoração tem o seu cunho pessoal, com obras de arte, mobiliário clássico mas também contemporâneo. Os 45 quartos que esta unidade hoteleira integra são todos diferentes e todos eles contam uma história, num local que iniciou a sua no século XVIII. O acolhedor salão é marcado pelo agradável cheiro a lareira e por livros antigos. Na zona exterior, extremamente bem cuidada, também não faltam motivos de interesse.

A cascata que, no passado, fazia mover a mó que estendia o papel, os canais de água e o rio compõem a banda sonora deste hotel e entra por ele a dentro mal se abre uma janela e, aqui está o porquê do seu nome, ou não estivesse a chamada auga presente em todo o lado. Para além de deambular pelas ruas do centro histórico da cidade em redor da catedral e da Praza do Obradoiro, a grande praça central, há ainda outras coisas a ver.

O mercado de produtos regionais Abastos 2.0, à semelhança do Mercado de Abastos, merecem um desvio de descoberta, tal como o Pazo de Xelmírez ou ainda o Mosteiro de San Martiño Pinario, uma construção barroca virada para a Praza da Inmaculada. Os apreciadores da gastronomia das tascas típicas também não podem deixar de ir à La Bodeguilla de San Roque ou ao Asador Gonzaba, muito frequentado pelos habitantes locais.

A partir de Santiago de Compostela, são também muitas as visitas que se podem fazer. Muitas empresas locais propõem excursões a locais como a Costa da Morte, visitando o Cabo Finisterra, as aldeias típicas e pitorescas de Muros e Muxía e/ou a cascata de Ézaro. A Coruña, cidade costeira localizada numa península rochosa no noroeste espanhol, também não fica longe. O trajeto de carro ronda, em média, os 46 minutos.