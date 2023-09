Cultura, arte, espiritualidade, natureza e meditação. Em seis dias pode conhecer um caminho singular – a Rota Mariana - que liga os santuários do Pilar, Torreciudad e Montserrat, em Espanha, Lourdes em França e Meritxell em Andorra, marcos históricos localizados em ambos os lados dos Pirinéus. Preparado para conheer um destino único?

Quando chegar à cidade de Zaragoza, a porta de entrada deste percurso é a Basílica do Pilar. É um dos santuários mais importantes do mundo católico e, provavelmente, o primeiro templo mariano do mundo: segundo a tradição, “no dia 2 de janeiro de 40 d.C., a Virgem Maria chegou em carne mortal a Zaragoza”. A basílica é uma joia da arte barroca, um museu em si com obras de valor incalculável, como o retábulo plateresco do altar-mor, a Capela Santa ou as cúpulas pintadas por Goya. As torres e cúpulas que moldam a vista exterior tornam a basílica reconhecível em qualquer lugar. Toda esta área é o centro religioso, político e social de Saragoça, a ‘sala de estar’ onde convivem turistas e residentes.

Zaragoza é uma cidade moderna e acolhedora com mais de 2000 anos de história. Num passeio pela imortal ‘Cesaraugusta’ não se deve esquecer de visitar a Catedral de San Salvador ou o Palácio de Aljafería (palácio fortificado islâmico). Não esqueçamos a Saragoça romana (Teatro Romano, Museu do Fórum...) e as casas palacianas de estilo renascentista, ou tesouros únicos da obra do aragonês Francisco de Goya localizados em diferentes museus, assim como a bela 'arte mudéjar' (inscrita na Lista do Património Mundial da Unesco) em torres e fachadas de muitas igrejas.

A capital de Aragón é uma cidade dinâmica e cheia de contrastes que mistura desde a sua história antiga até as partes mais modernas e vanguardistas. É um plano ideal para desfrutar de arte, cultura, gastronomia local e lazer, um destino ideal para uma pausa mais prolongada.

Para fazer a Rota Mariana em seis dias, eis uma sugestão de itinerário:

Dia 1º - Zaragoza

Dia 2º - Zaragoza – Torreciudad (155 km. – 2h00) e Torreciudad – Lourdes (200 km. – 3h30)

Dia 3º - Santuário de Lourdes

Dia 4º - Lourdes - Santuário de Meritxell (270 km. – 4h00)

Dia 5º - Principado de Andorra-Montserrat [165 km. – 2h30]

Dia 6º - Montserrat – Zaragoza

Todos os anos, cerca de 12 milhões de pessoas visitam os cinco santuários. Percorrendo diferentes etapas, o percurso faz-se por terras de três países e oferece a possibilidade de conhecer cinco santuários surpreendentes e um complexo monumental cultural único.

Para mais informações sobre a Rota Mariana clique aqui.