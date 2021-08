O Ervila Natura surge na Serra D'arga como um projeto de agroturismo pensado para tirar proveito da paisagem e do habitat natural, mantendo a essência da Serra e proporcionando conforto e momentos mágicos a quem o visita.

O Ervila Natura alia o melhor do alojamento a experiências sensoriais ligadas à Natureza, agricultura, gastronomia, tradição e gentes locais.

Quem visita pode ainda lidar com animais domésticos, apanhar frutas, ovos das capoeiras, passear pela natureza e até banhar-se nas águas do ribeiro junto à propriedade. Ou então, pode simplesmente usufruir do silêncio da serra no conforto do Villa Alta Bungalow.

O bungalow é uma casa de madeira que se encontra na propriedade do Ervila Natura, rodeada por um jardim paradisíaco com cerca de 6000m2 composto com árvores de fruta, plantas, flores e elementos de água. Tem dois quartos, casa de banho, cozinha open space e alpendre.

Uma plataforma de apoio com mesas de refeição e espreguiçadeiras de uso privado para disfruto de momentos especiais na montanha. A vista é sublime e de cortar a respiração.

A poucos minutos de carro da propriedade, encontra o famoso Santuário da Nossa Senhora do Minho onde pode avistar cavalos selvagens. Os Pinchos, é outro local a visitar com as suas lagoas de águas transparentes. Se preferir o desporto é o sítio certo para umas boas caminhadas em percursos pedestres ou mesmo praticar cycling.