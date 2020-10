My Cat Yugawara é um ryokan situado na cidade termal de Yugawara, na prefeitura de Kanagawa.

Um ryokan é um tipo de alojamento tradicional japonês, onde se dorme no chão num "futon" (um colchão de tatami), e se partilham refeições em espaços comuns com mesas baixas, sentados no chão.

Além destas particularidades, o ryokan My Cat Yugawara oferece aos seus hóspedes, a possibilidade de dormir com um gato no quarto.

Este serviço terá um custo adicional de 2200 ienes (cerca de 18 euros) além do preço habitual de alojamento por pessoa de 4950 ienes (cerca de 40 euros).

A taxa adicional é utilizada para cuidar e alimentar todos os animais que vivem no ryokan, não sendo política do hotel obter lucro a partir deste serviço.

Em entrevista ao site Bored Panda, Akihito revelou que teve esta ideia ao verificar que muitos japoneses têm um grande amor por gatos mas não podem tê-los em casa devido às condições das suas habitações.

O próprio Akihiro Ochi é um amante de felinos e, por isso, implementou no hotel políticas que permitam garantir que os seus animais ficam bem entregues aos hóspedes.

Ao fazer check-in no hotel, cada hóspede deverá primeiro passar algum tempo no café do hotel (My Cat Yugawara Cafe) para que haja uma primeira interação entre hóspedes e animais, garantindo que ambos se sentem confortáveis na companhia um do outro, podendo assim partilhar o mesmo espaço durante uma noite.

Depois deste primeiro teste, os hóspedes podem então dirigir-se à sua acomodação, onde permanecerão na companhia do gato entre as 17:30 e as 09:30, período em que nunca poderão deixar o animal sozinho.

Durante essas horas todos os cuidados do gato serão da responsabilidade do hóspede, desde a alimentação à limpeza da caixa de areia, recebendo na altura do check-in todo o equipamento necessário.

O melhor de tudo é que, no final, o hóspede tem a possibilidade, não só de adotar um gato, mas o gato com quem partilhou esta experiência.

Isto depois de ser submetido a uma entrevista, em que Akihiro Ochi irá determinar se o indivíduo está realmente apto a cuidar do animal, garantindo assim que os seus gatos ficam bem entregues.