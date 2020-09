Sete piscinas (uma delas para crianças), um jardim de inspiração mediterrânea cheio de oliveiras e palmeiras, um bar de piscina sazonal e passeios largos para as crianças correrem, saltarem, brincarem ou andarem de bicicleta, compõem o exterior da unidade de apartamentos NAU Salgados Vila das Lagoas, na Herdade dos Salgados, em Albufeira.

O grupo NAU Hotels & Resorts começou a reabrir as suas instalações a 31 de maio, todas elas certificadas com o selo “Clean & Safe”. Esta unidade de apartamentos reabriu a 1 de junho e, tal como as restantes do grupo, segue um protocolo operacional pós COVID-19 que inclui boas práticas e regras sanitárias e de funcionamento relativas a unidades de alojamento, espaços públicos, restaurantes, bares, piscinas, espaços comuns, elevadores, salas, entretenimento, transportes, assim como zonas de serviço, de armazenagens diversas, e de pessoal dos hotéis e campos de golfe.

Para todos aqueles que querem sentir-se num resort mas que ao mesmo tempo gostam de manter hábitos que têm em casa, como por exemplo cozinhar as suas refeições, os apartamentos do NAU Salgados Vila das Lagoas dão todas as condições. Existem T2 e T3, para famílias menos ou mais numerosas, e cada um deles tem uma cozinha completamente equipada. Bem perto da unidade existem supermercados com todos os produtos essenciais.

Após cada estadia é aplicada uma quarentena de 24 horas a cada apartamento (bem como a cada quarto ou suite noutras unidades) e um processo de desinfeção profundo até este voltar a ser ocupado. Ou seja, qualquer estadia, curta ou longa, dará sempre origem a um bloqueio por uma noite da unidade de alojamento.

Mas quem quiser entrar mesmo no espírito de férias e não ter de se preocupar com cozinhados pode ir até ao Restaurante-Bar L14 ou ao Raw Food Bar (um bar com conceito de Sushi). A 500 metros destes apartamentos fica ainda o Campo de Golfe dos Salgados (de 18 buracos) e o Restaurante-Bar Clubhouse. E à mesma distância estão a Lagoa dos Salgados, uma das mais belas Reservas Naturais de Portugal e um dos locais mais populares para a observação de aves no Algarve, e a Praia dos Salgados com um extenso areal, tão extenso que dá para percorrer a pé até Armação de Pêra.

Voltando ao exterior da unidade, já falámos das sete piscinas exteriores mas falta falar das regras a cumprir para que todos possam usufruir dos espaços em segurança. Na entrada de cada piscina existem avisos com regras sanitárias e a ocupação está limitada até um máximo de 2/3 a 3/4 das capacidades, de acordo com as características dos hotéis.

A certificação “Clean & Safe”, emitida pelo Turismo de Portugal, reconhece que estes estabelecimentos cumprem as orientações de informação, higiene e segurança indicadas pela Direção-Geral da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde, de forma a minimizar os riscos de exposição à COVID-19, tanto por parte de hóspedes e clientes como de colaboradores.

*O SAPO visitou os apartamentos NAU Salgados Vila das Lagoas a convite do grupo.