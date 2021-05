6 motivos para viajar a Espanha neste verão

No início de maio, foi reaberta a fronteira luso-espanhola à livre circulação de pessoas, o que faz da vizinha Espanha um potencial destino para féria de verão. Quem pretender viajar por via terrestre pode entrar no país sem restrições e não é necessário fazer quarentena, tanto na ida como na volta.

Já quem viaja de avião deve obrigatoriamente apresentar um teste PCR com resultado negativo, embora não precise de fazer quarentena.

De olhos postos no outro lado da fronteira, a Civitatis deixa-nos seis motivos para visitar Espanha.

Proximidade

Para quem não quer viagens longas, a recomendação passa por uma visita à alentejana Elvas, seguindo-se um passeio de poucos quilómetros, para uma visita rápida Badajoz para conhecer o seu legado medieval. Daí, pode também dar um salto a Olivença, para admirar a calçada portuguesa.

Outra opção passa por visitar Vigo e aproveitar para conhecer a natureza das ilhas Cíes. Pode chegar a Vigo de comboio diretamente do Porto.

créditos: Civitatis

Praia

Vamos a la playa? É certo que Portugal tem centenas de quilómetros de uma costa inigualável, mas porque não já ir a banhos com um sotaque diferente? Se está disposto a voar, a recomendação passa por uma visita às praias e enseadas (calas) de Palma de Maiorca, assim como uma visita à aldeia medieval de Valldemossa.

Ainda como sugestão, as praias da Comunidade Valenciana, como as das cidades de Valência e Alicante. Por falar nisso, quem aprecia arroz à valenciana, não pode perder a oportunidade de comer a verdadeira e autêntica paella.

créditos: Civitatis

Exotismo

Quem considera que a paisagem espanhola é uma mera continuação da portuguesa, está prestes a surpreender-se. Desafiamos-lhe a descobrir novas e exóticas paisagens como as terras vulcânicas de Tenerife e Lanzarote. Nesta última ilha pode até visitar a casa do escritor português nobilizado, José Saramago.

Para quem quiser fazer uma viagem ao “faroeste” europeu, sempre pode visitar o deserto de Tabernas e Fort Bravo, cenário de gravação do filme norte-americano “O Bom, o Mau e o Vilão”.

créditos: Civitatis

Gastronomia

É verdade que em Portugal temos uma das melhores gastronomias do mundo. Pelo menos é o que achamos. No entanto, em Espanha podemos deliciar-nos com a curiosa cultura gastronómica do país. As tapas, os pinchos, os guachinches canários, o gaspacho e até os famosos torrões de Alicante.

créditos: Civitatis

Vida Urbana

Caso a preferência recaia na movida urbana das grandes metrópoles espanholas, não pode deixar passar a oportunidade de visitar a capital, Madrid, onde pode desfrutar das suas avenidas, ou então Barcelona, capital catalã e centro da arquitetura modernista do país.

créditos: Civitatis

História e Cultura

A História é transversal à nossa casa comum que é a Península Ibérica. Já alguma vez viajou até à época romana em Emerita Augusta, a capital da antiga província romana da Lusitânia? Hoje é um autêntico museu a céu aberto. E por falar em museus, recomendamos uma visita aos grandes museus espanhóis como o Prado, o Reina Sofía, o Thyssen-Bornemisza, o Guggenheim e o Centre Pompidou.

créditos: Civitatis

