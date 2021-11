Habilite-se a ganhar um telemóvel no valor de 339,99 €

A tecnologia serve para dar resposta aos problemas do quotidiano. Para desenvolver o novo smartphone que acaba de lançar, o Motorola defy, a fabricante norte-americana selecionou o Bullitt Group, grupo empresarial britânico líder mundial em telemóveis robustos premiados. O resultado é um dispositivo, já à venda na Fnac e na Worten, testado para resistir à vida real. Com uma composição única de dupla selagem, é à prova de água, podendo ser submerso a uma profundidade de 1,5 metros até 35 minutos.

Também à prova de quedas, foi submetido a testes de sobrevivência extrema de temperatura, vibração e queda. Resistente à areia, à poeira, à sujidade, à humidade e à atmosfera salina, é lavável com sabonetes e desinfetantes leves. O Motorola defy integra ainda uma potente bateria de 5000mAh, não amovível, com sistema de carregamento de 20W TurboPower, que dura até 48 horas, além de um ecrã HD+ de 6.5 polegadas, protegido por vidro corning Gorilla Victus 0,7 milimetros de espessura e 0,5 de recesso.

Com o sistema Android 10, com atualização para o 11 no outono de 2021, este telemóvel tem 4GB de RAM e 64GB ROM, com possibilidade de armazenamento expansível por microSD. Dual SIM, o Motorola Defy integra um processador Qualcomm SD662 2GHz octa-core e uma máquina fotográfica com um sensor principal de 48MP f/1.8 com profundidade de 2MP, macro de 2MP e câmara frontal de 8MP. Para além de Bluetooth 5.0, tem também uma tecla de atalho programável com modo Push to Talk (PTT).

