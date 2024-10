Em O Regresso de Rachel Price, Bel tem 18 anos e toda a vida viveu sob a sombra do misterioso desaparecimento da mãe, Rachel Price. Já lá vão 16 anos e ela foi a única testemunha, mas não se lembra de nada. Agora, todos pensam que Rachel terá morrido e Bel só quer que as pessoas parem de falar do assunto.

Porém, a família tem outros planos e o destino também. Os Prices decidiram participar num documentário de true crime sobre o caso e, de repente… Rachel Price reaparece e nada será como antes.

Rachel conta uma história surreal sobre o que lhe aconteceu. Se Rachel estiver a mentir, onde esteve todo este tempo? E mais: será Rachel perigosa, uma ameaça para a filha e para todos os outros? As câmaras ainda estão a gravar, mas Bel tem de descobrir a verdade sobre a mãe e compreender porque regressou dos mortos…

PASSATEMPO

