Nesta ternurenta história, o Esquilo está muito admirado. Porquê? Porque adora os dias compridos e cheios de sol do verão, mas... esperem lá! O que está a acontecer? Todas as noites, o sol desaparece mais um pouco. E isso acontece cada vez mais cedo. “Será que há um ladrão de sol que o rouba do céu?”, questiona o Esquilo.

Uma história hilariante sobre as confusões de um esquilo e a inevitável mudança das estações. Um livro das mesmas autoras de O Ladrão de Folhas, O Ladrão de Neve e Essa Flor é Minha!

Alice Hemming é autora infantil e escreve para crianças de todas as idades. O seu primeiro livro foi publicado em 2013. Tem mais de 50 livros publicados no Reino Unido e por todo o mundo. Além de escrever, adora visitar escolas para partilhar o seu trabalho e realizar oficinas à volta do conceito de alfabetização.

Nicola Slater, é uma ilustradora que se destaca pelo seu estilo colorido, divertido e cheio de personalidade. Os seus esboços são digitalizados e finalizados no Photoshop.

PASSATEMPO

Para se habilitar a ganhar um dos cinco exemplares do livro O Ladrão de Sol (edição Jacarandá), basta responder corretamente às duas perguntas que encontra no final do artigo.

O passatempo termina a 20 de maio, às 11h00. Os resultados são divulgados a partir das 14h00 desse mesmo dia.

O formulário pede nome completo e morada. As participações incompletas não são consideradas. O fornecimento de dados falsos ou errados levará à desclassificação do vencedor. Confirme os dados antes de submeter a participação.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por participante.

Se tiver alguma dúvida poderá enviar um e-mail para sapolifestyle@telecom.pt.

Não serão respondidas as dúvidas deixadas na caixa de comentários.

Não são aceites trocas de vencedores.

Os premiados serão avisados por e-mail.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

O SAPO Lifestyle é alheio ao envio do prémio que é da exclusiva responsabilidade da entidade ofertante.

Boa sorte.