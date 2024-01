Este ano a Bel, empresa especialista em queijo com várias marcas que fazem parte dos hábitos alimentares dos portugueses há gerações, sopra as 20 velas. Um aniversário que, aliado ao Dia Mundial do Queijo que se assinalou a 20 de janeiro, nos dá pretexto para celebrarmos com um passatempo e com ele a possibilidade de se habilitar a ganhar dezenas de produtos da Bel, empresa que se assume como casa de "Mestres Queijeiros". E porque ao longo destes 20 anos a empresa tem produzido porções de goodness, fatias de bolas toscas e criado vacas felizes está a oferecer três kits com os seguintes produtos:

- Terra Nostra Queijo de Pastagem Original Fatias 200g (um queijo único e cheio de sabor, feito com leite de vacas felizes) + Terra Nostra Queijo de Pastagem 1/4 Bola (ideal para partilhar e combinar com frutas ou compotas) + Terra Nostra Queijo de Pastagem Biológico Fatias 150g (feito com leite de vacas felizes que vivem em pastagens biológicas. Um método agrícola natural e sustentável que protege os solos e a biodiversidade).

- A Vaca que ri Porções Original (perfeito para snacks ou acompanhamentos) + A Vaca que ri Palitos Original (ótimos para lanches rápidos) + A Vaca que ri Porções Light (a mesma cremosidade com apenas 23kcal por porção) + A Vaca que ri Palitos Light (queijo fundido light com palitos de pão integrais).

- Babybel Light (um snack leve, com apenas 42kcal e menos 48% de gordura do que a versão Original) Babybel Original (rico em cálcio e proteína, é ideal para todos os amantes de clássicos, sejam eles crianças ou adultos).

- Limiano Amanteigado de Vaca (com um sabor suave e cremoso e uma textura inconfundível) + Limiano Fatias Original (experiência conveniente sem comprometer o sabor autêntico de Limiano) + Limiano Fatias Light (menor teor de gordura sem sacrificar o paladar) + Limiano Fatias Amanteigado (ótimo para sanduíches gourmet).

- Nurishh Creme Chalotas (ideal para barrar em pães ou como acompanhamento para vegetais) + Nurishh Feta (perfeito para saladas, wraps e pratos mediterrânicos).

