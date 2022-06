Foi em Beja, capital do Baixo Alentejo, que Mariana Alcoforado, uma freira portuguesa em clausura no convento da Conceição, se enamorou por um oficial francês, o marquês de Chamilly. As cartas apaixonadas que lhe escreveu acabariam por ser descobertas e o amor que a religiosa nutria pelo militar que combatia na guerra da restauração, no século XVII, causou escândalo. O romance proibido chegou aos nossos dias através das cinco missivas que a religiosa redigiu.

Esta história, apaixonada e apaixonante, aconteceu bem perto das vinhas e das paisagens bucólicas da Herdade do Rocim, uma propriedade vitivinícola localizada entre a Vidigueira e Cuba, no Baixo Alentejo, de onde se avista, ao fundo, a torre do castelo de Beja. Inspirados por este clássico da literatura romântica universal, os enólogos Pedro Ribeiro e Catarina Vieira, decidiram eternizar a história numa gama de vinhos aos quais deram o nome da freira, Mariana.

Com uma cor ruby profunda, um aroma exuberante a frutos vermelhos, taninos redondos e bom volume de boca, o Mariana Tinto 2020, que estagiou seis meses em barricas de carvalho francês, foi produzido com quatro castas, Touriga Nacional, Aragonez, Alicante Bouschet e Trincadeira. Antão Vaz, Arinto e Alvarinho foram as usadas na elaboração do Mariana Branco 2020, um vinho de cor verde citrina que, no nariz, apresenta notas de fruta fresca tropical e alguma mineralidade.

Além do bom volume de boca, apresenta elegância e frescura. Estagiou cinco meses em cuba de aço inox e dois meses em garrafa. Com uma tonalidade rosa pálida, o Mariana Rosé 2020 surpreende pelas notas de fruta vermelha fresca e pela mineralidade que também evidencia. Elaborado com as castas Touriga Nacional e Aragonez, é, à semelhança do tinto e do branco, um néctar com um bom volume de boca e com uma frescura pronunciada. Estagiou em garrafa durante dois meses.

