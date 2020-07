É cientificamente reconhecido que alguns óleos essenciais de plantas têm atividade antiviral. No entanto, os seus benefícios não ficam por aí. Umas gotas são suficientes para, consoante a sua composição, purificar o ar e melhorar o ambiente, reduzir a ansiedade e o stresse, combater a irritabilidade e o mau humor, melhorar a respiração, afastar insetos e parasitas e/ou para conseguir um descanso mais eficiente e reparador.

O Breathe, uma das cinco variedades que a empresa Folha d'Água comercializa, combina óleos essenciais de eucalipto, rosmaninho, folha de canela e árvore do chá para aliviar o desconforto nasal associado a constipações, gripes e alergias. O Calmant Mood, com um efeito calmante, como o próprio nome indica, é especialmente apropriado para situações emocionais relacionadas com o período menstrual e/ou com a menopausa.

Muito feminino, é produzido à base de óleos de sálvia, de lavanda, de flor de gerânio e de flor de laranjeira. O Purify promove um ambiente saudável e reconfortante, devido à combinação de óleos da árvore do chá, da folha de canela e do pinheiro. O Relax Mood melhora o humor e o equilíbrio emocional ao mesmo tempo que relaxa o organismo. É feito com uma mistura de óleos extraídos da bergamota, da lavanda e da orquídea.

O Night, que melhora a qualidade do sono, alia a lavanda à flor de laranjeira, à manjerona e à verbena exótica. Temos um exemplar de cada um destes óleos essenciais comercializados pela Folha d'Água para oferecer. Para se habilitar, apenas tem de ir ao site da empresa, descobrir o nome científico de um dos ingredientes usados e enviar a resposta para passatempos.prevenir@sapo.pt.

Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail nem de indicar o óleo essencial que mais gostaria de receber no caso de ser um dos vencedores do passatempo. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

Pode enviar-nos as suas participações, o número de vezes que quiser, até às 17h30 do dia 29 de julho de 2020. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida a partir dessa data na área de passatempos terminados do SAPO Lifestyle. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão eliminados após o anúncio dos vencedores.

O SAPO Lifestyle assegura apenas a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados, na entrega de prémios e nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor contacte prevenir@howmedia.pt. NUNCA UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AOS PASSATEMPOS!