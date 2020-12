As origens da Quinta da Pacheca remontam ao seculo XVIII. Hoje, é um dos mais antigos e prestigiados produtores de vinho da região vitivinícola demarcada do Douro, uma das mais afamadas do país. A propriedade tem cerca de 75 hectares e o seu portefólio de vinhos, bastante polivalente, vai desde os vinhos do Porto aos vinhos de mesa, passando por licorosos e até espumantes. Na vertente enoturística é um dos principais players nacionais, tendo o The Wine House Hotel vencido prémios nacionais e internacionais.

O Pacheca Reserva Tinto 2017, um dos vinhos produzidos pela empresa, é obtido a partir de uvas das castas Touriga Franca, Tinta Roriz e Touriga Nacional, que provêm de parcelas de vinha a 400 metros de altitude perto de Vila nova de Foz Côa. Apresenta um nariz onde a fruta sobressai, evidenciando notas de ameixa e de groselha, com um toque de café e de chocolate preto. A madeira está perfeitamente integrada. Na boca, é um vinho rico, poderoso, com taninos redondos e aveludados seguidos de grande frescura.

Apesar de ser um vinho pronto a beber, tem um grande potencial de envelhecimento, o que também acaba por o valorizar. Em termos gastronómicos, este apreciado nétcar harmoniza na perfeição com pratos complexos, incluindo carnes grelhadas e carnes assadas. Maria Serpa Pimentel, a enóloga da Quinta da Pacheca, assina este vinho com um teor alcoólico de 14, 5%. Antes de ser considerado apto para comercialização, o Pacheca Reserva Tinto 2017 estagiou durante 12 meses em barricas de carvalho francês.

