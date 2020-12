Das encostas de Ventozelo, em pleno coração daquela que é uma das regiões vinhateiras portuguesas de maior prestígio internacional, para o mundo. O Quinta de Ventozelo Touriga Nacional 2017, um vinho tinto com o saber do enólogo José Manuel Sousa Soares, produzido com Touriga Nacional, uma das castas tintas mais importantes daquela propriedade duriense, é um um nectar aromaticamente intenso. Os aromas primários da casta, simultaneamente florais e frutados, revelam-se desde o início.

A Quinta de Ventozelo, mais conhecida como Ventozelo Hotel & Quinta por causa do seu projeto de enoturismo, é uma das mais antigas e maiores quintas da região. As suas referências documentais remontam ao século XIII. Com cerca de 400 hectares, metade dos quais de vinha, a propriedade situa-se na margem esquerda do rio Douro, em Ervedosa do Douro, no concelho de São João da Pesqueira. As condições do seu solo e da sua diversidade microclimática são excecionais para uma viticultura de excelência.

Esta quinta duriense desenvolve‐se num amplo anfiteatro, que se estende desde a cota do rio até aos 600 metros de altitude, entrecortado pela ribeira de Ervedosa. Em 2014, a propriedade foi comprada pela Gran Cruz, o maior exportador de vinho do Porto do mundo, criando um espaço privilegiado para os vinhos de Denominação de Origem Controlada (DOC) Douro. Neste momento, esta empresa apresenta-se como uma referência incontornável junto dos apreciadores atentos, em Portugal e no estrangeiro.

Num ano particularmente seco e quente como foi o de 2017, foram escolhidas as parcelas de Touriga Nacional das encostas mais altas, marcadas por uma exposição solar mais equilibrada, para a elaboração deste vinho. A escolha inicial dos cachos foi feita manualmente e posteriormente bago a bago por uma máquina de seleção ótica. Com boa concentração de cor, aromaticamente intenso, este vinho tinto apresenta-se, em prova, muito equilibrado, com taninos maduros e com um final longo e cheio de frescura.

