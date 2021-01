O alecrim, usado em aromaterapia para reduzir o stresse e a ansiedade, é rico em substâncias com propriedades antioxidantes, como é o caso do ácido rosmarínico, do ácido cafeico e do ácido carnósico. Além de reforçar o sistema imunitário e de prevenir infeções, também melhora a saúde da pele. Inspirada naquela que é uma das mais amadas ervas aromáticas portuguesas, colhida pelas suas propriedades culinárias e reparadoras, a Benâmor, fundada em 1925 em Lisboa, criou a gama Benâmor Alecrim.

Uma das novidades da marca para o Natal de 2020 foi um coffret, muito útil em tempo de pandemia, que reúne um desinfetante de mãos Benâmor Alecrim, um sabonete Benâmor Alecrim e um creme de mãos hidratante. Um dos 10 coffrets especiais que a empresa alfacinha lançou para as festas natalícias deste ano, para além do Benâmor Rose Amélie, do Benâmor Nata, do Benâmor Jacarandá, do Benâmor Gordíssimo, do Benâmor Rosto e do Benâmor Alantoíne, disponível no mercado em duas versões.

Tínhamos 15 coffrets Benâmor Alecrim da Benâmor para oferecer neste passatempo. Foram quase 4.000 as participações recebidas. Os vencedores são:

Elisabete Simões Marques (Mafra)

Teresa Isabel Henriques (Fão)

Cândida Margarida Dias (Lajes das Flores)

Tiago Micael da Silva (Talhadas)

Maria Manuela Pombal (Fundão)

Sandra Isabel Nunes (Lisboa)

Sara Sofia Pereira (Seixalinho)

Paulo Jorge Campos (Vila Verde)

Rodrigo Manuel Oliveira (Entroncamento)

Cláudia Sofia Guimarães (Torres Vedras)

Joana Isabel Garcia (Monte da Caparica)

Ana Sofia Mascarenhas (Carvalhal)

Vera Lúcia Pimenta (Damaia)

Lídia Maria Andrade (Ílhavo)

Artur Manuel Tavares (Olival Basto)



Se ganhou, muitos parabéns! No prazo médio de quatro a seis semanas, receberá o seu prémio na morada que nos indicou.

O SAPO Lifestyle assegura apenas a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados, na entrega de prémios nem nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor contacte prevenir@howmedia.pt. NUNCA UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AOS PASSATEMPOS!