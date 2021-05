O contorno dos olhos é uma das zonas mais sensíveis e delicadas do nosso rosto. Pelas suas particularidades, exige cuidados específicos de modo a satisfazer as suas necessidades. A fragilidade decorrente da ligeira espessura desta zona da face torna-a mais suscetível às agressões externas. Os primeiros sinais da idade tendem-se a tornar mais visíveis nesta área, que ganha flacidez, linhas finas e papos. As rugas mais profundas do canto externo dos olhos, mais cedo ou mais tarde, também aparecem.

O processo de envelhecimento natural da pele e as expressões que usamos ao falar ou rir, aliados a outros fatores, vão quebrar o colagénio e a elastina da derme. Para contrariar esses fenómenos, a MartiDerm acaba de lançar Sublime Expert Eye Contour, um novo cuidado global do contorno de olhos com efeito reafirmante e iluminador que refirma e redefine essa zona do rosto, hidrata e reduz o aparecimento de rugas, aporta luminosidade, descongestiona o olhar e previne o aparecimento de bolsas.

As olheiras também são atenuadas. O uso diário de Sublime Expert Eye Contour também protege essa região da face contra a luz azul dos ecrãs. Para além de Epigence 145, que previne o envelhecimento prematuro, a formulação deste produto contém ácido hialurónico, extratos de cacau que combatem as agressões externas, o composto Alpha Glucosyl Hesperidin que ativa a microcirculação, o Proteum 89+ que promove a síntese do colagénio e da elastina e o Acetil Hexapeptídeo-8 para uma pele mais alisada.

