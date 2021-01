Situada no extremo sudeste da Região Demarcada do Douro, a Quinta da Extrema, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, faz parte de uma vasta propriedade composta por quatro quintas contíguas, com uma área de 476 hectares. Pertencente à Colinas do Douro Sociedade Agrícola, integra o Parque Natural do Douro Internacional, um espaço de proteção ambiental de enorme riqueza cinegética e relevância extrema para a região. É neste terroir único que são produzidos os vinhos Colinas do Douro Reserva.

Com 106 hectares de vinha à cota média de 600 metros, com encostas viradas predominantemente a norte, as videiras são fustigadas por invernos muito rigorosos, o que acaba por se refletir na qualidade dos vinhos que lá se produzem. O pack Um Douro Superior, composto por duas garrafas de Colinas do Douro Reserva, uma de branco e outra de tinto, a oferta perfeita para os apreciadores dos melhores nectares, custa 29,90 € e é comercializado e expedido numa embalagem feita com materiais ecológicos.

O Colinas do Douro Reserva Branco, uma das propostas deste pack especial, é um vinho com um perfil mineral e vibrante. O Colinas do Douro Reserva Tinto, por seu lado, é um vinho tinto de solos graníticos e xistosos, elegante e sublime. Para além de respeitar e de preservar a biodiversidade do parque natural em que se insere, território de vinhas de altitude, a Colinas do Douro Sociedade Agrícola, sediada no Porto, integra uma plataforma europeia que promove a biodiversidade e o capital natural da envolvente.

Tínhamos 10 packs Um Douro Superior, compostos por duas garrafas de Colinas do Douro Reserva, uma de branco e outra de tinto, no valor de 29,90 €, para oferecer neste passatempo. Foram quase 1.800 as participações recebidas. Os vencedores são:

Vânia Regina Silva (Rio Tinto)

Ana Dias Martins (Lisboa)

Inês Manuela Rodrigues (Leça do Balio)

Marta Sofia Ferreira (Meirinhas)

Carla Ferreira Neves (Santo Tirso)

Paulo Jorge Oliveira (Avis)

Maria do Carmo Faria (Lisboa)

Nuno Miguel Carvalho (Caneças)

Isabel Maria Nascimento (Almada)

José Pedro Pereira (Almargem do Bispo)



Se ganhou, muitos parabéns! No prazo médio de quatro a seis semanas, receberá o seu prémio na morada que nos indicou.

O SAPO Lifestyle assegura apenas a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados, na entrega de prémios nem nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor contacte modernlife@howmedia.pt. NUNCA UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AOS PASSATEMPOS!