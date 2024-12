Os Segredos de Cozinha do Casal Mistério apresenta-nos 70 receitas que Ele e Ela (sim, às vezes, Ela também cozinha) descobriram recentemente e que agora não se cansam de repetir. Há casamentos perfeitos entre figos e gorgonzola, algumas surpresas, como um risoto que se faz no forno, ou uma sobremesa que tem tanto de deliciosa quanto de pecaminosa: brownie com três camadas de chocolate e três texturas diferentes.

