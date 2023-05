Gill Thackray, professora de mindfulness, coach e psicóloga, reúne no livro O Poder da Manifestação as ferramentas essenciais de que precisa para criar uma mentalidade manifestadora e fazer uma profunda mudança na sua vida, quer procure uma mudança na sua carreira, encontrar o amor, paz ou felicidade.

“Atinja o seu potencial pleno seguindo estes exercícios guiados, que abrangem tudo, desde o Método 369, a importância dos rituais da Lua Cheia, como equilibrar os seus chacras e cultivar a gratidão, e muito mais”, lemos na sinopse ao livro.

Gill Thackray trabalhou com centenas de organizações para melhorar o desempenho, a inovação e a estratégia, incluindo as Nações Unidas, o governo inglês, o Spotify, a London School of Economics e o ministério das comunicações da Nigéria.

PASSATEMPO

Boa sorte.