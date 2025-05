No derradeiro volume da saga juvenil Colégio do Templo, os leitores acompanham os últimos dias de uma escola envolta em mistérios, poderes sobrenaturais e um legado escondido desde a Idade Média. Com o colégio prestes a fechar portas e a saúde de Sara em declínio, os protagonistas enfrentam a derradeira prova: proteger o segredo do cálice sagrado, mesmo que isso custe tudo.

Destinado a leitores entre os dez e os 14 anos, O Cálice Sagrado combina aventura, amizade e coragem, com o toque especial do autor Nuno Bernardo, também produtor e realizador de televisão e cinema, nomeado para três prémios Emmy.

Ao longo da sua carreira, foi criador das coleções Diário de Sofia, Diário Confidencial de Mariana e Bia & Fred, obras que venderam mais de 200 mil exemplares em Portugal.

PASSATEMPO

