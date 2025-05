No livro Chega de Birras – Pequenos Grandes Passos, a Maria está muito, muito zangada, mas conseguiu acalmar-se. Nas páginas desta obra escrita por Marie Kyprianou o leitor encontra situações do dia a dia para explorar com os mais pequeninos. O livro, ideal para crianças a partir dos dois anos, fornece dicas para pais e educadores.

O presente volume aborda os principais motivos das birras e, ao mesmo tempo, indica sugestões para lidar com a situação.

