Com o regresso à escola, as crianças passam a ter rotinas diferentes e a estar inseridas em contextos que propiciam o surgimento de algumas doenças. Desta forma, é importante reforçar o sistema imunitário. Neste sentido, a Vitaldin desenvolveu um suplemento multivitamínico para crianças em formato de gummies.

De acordo com a marca, “o suplemento conta com 11 vitaminas e minerais essenciais (Vitamina A, Vitamina D, Vitamina E, Vitamina C, Vitamina B3, Vitamina B6, Ácido Fólico, Vitamina B12, Biotina, Vitamina B5, Crómio e Inositol)”.

“As vitaminas são micronutrientes essenciais para o funcionamento do organismo e para um correto crescimento e desenvolvimento tanto a nível físico como cognitivo, especialmente importantes para as crianças. A maioria das vitaminas não podem ser sintetizadas pelo organismo, pelo que devem ser obtidas através de uma alimentação equilibrada e de suplementos”, acrescenta a Vitaldin.

PASSATEMPO

Para se habilitar a ganhar um dos cinco kits com três unidades das gomas multivitamínicas da Vitaldin que temos para oferecer, basta responder corretamente às duas perguntas que encontra no final do artigo.

O passatempo termina a 12 de setembro, às 11h00. Os resultados são divulgados a partir das 14h00 desse mesmo dia.

O formulário pede nome completo e morada. As participações incompletas não são consideradas. O fornecimento de dados falsos ou errados levará à desclassificação do vencedor. Confirme os dados antes de submeter a participação.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por participante.

Se tiver alguma dúvida poderá enviar um e-mail para sapolifestyle@telecom.pt.

Não serão respondidas as dúvidas deixadas na caixa de comentários.

Não são aceites trocas de vencedores.

Os premiados serão avisados por e-mail.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

Boa sorte.