Catan é um fenómeno mundial que conquistou milhões de jogadores ao longo de quase três décadas. Mas a verdadeira magia começa quando, juntamente com os seus amigos e familiares, se começa a envolver na construção do seu próprio mundo e desvenda as infinitas possibilidades de Catan.

Para que possa viver todas as emoções deste jogo, estamos a oferecer três conjuntos de Catan. Para se habilitar ao sorteio basta responder corretamente às três perguntas que aqui lhe deixamos.

O passatempo termina a 21 de junho, às 11h00. Os resultados são divulgados a partir das 14h00 desse mesmo dia.

O formulário pede nome completo e morada. As participações incompletas não são consideradas. O fornecimento de dados falsos ou errados levará à desclassificação do vencedor. Confirme os dados antes de submeter a participação.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por participante.

Se tiver alguma dúvida poderá enviar um e-mail para sapolifestyle@telecom.pt.

Não serão respondidas as dúvidas deixadas na caixa de comentários.

Não são aceites trocas de vencedores.

Os premiados serão avisados por e-mail.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

Boa sorte.