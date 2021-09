A estratégia de expansão no mercado português continua a ser uma prioridade para a marca, que colocou como grande objetivo estar presente em todos os pontos do território nacional.

Este ano, após as duas aberturas no algarve e outra no centro do país, chegou agora a vez da marca coreana se instalar na Ilha da Madeira.

A inauguração aconteceu esta terça feira, dia 21 de setembro e a loja está localizada no piso 1. Com mais de 300m2 e 6000 artigos expostos, o regresso às aulas e os materiais escolares e de papelaria terão um grande destaque, com os artigos mais coloridos e fofinhos tão caraterísticos da cultura coreana.

Yoyoso

Sempre com os tão desejados preços low cost, a partir do 0,50€ a Yoyoso é um mundo completo de tudo o que necessita, desde artigos de moda, acessórios, beleza, decoração, utilitários, brinquedos e alimentação.

A marca Yoyoso já conta com lojas no UBBO, Alegro Setúbal, Rio Sul, Aqua Portimão e Algarve Shopping, LoureShopping. Até ao final do ano, será o Norte do País a receber o mundo mais colorido Yoyoso.