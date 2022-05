"O W Algarve marca o primeiro Hotel W a abrir em Portugal, trazendo uma experiência de luxo única e moderna, que se concentra no ambiente social da hotelaria algarvia", diz Candice D' Cruz, vice-presidente do segmento Luxury Brands na Europa, Médio Oriente e África do grupo Marriott International. "Desde o design do hotel, que está enraizado na história e cultura portuguesa, à programação musical com a assinatura da marca W, passando por novas e entusiasmantes experiências gastronómicas, o W Algarve é um destino onde jet setters e tastemakers locais podem descobrir um outro lado inesperado do destino".

"O W Algarve dá as boas-vindas aos hóspedes com 134 quartos e suites voltados para o oeste, e 83 residências da marca W, que apresentam tonalidades neutras e acabamentos suaves. Aqui, os hóspedes descobrirão varandas espaçosas e privadas, com uma vista deslumbrante sobre o mar em layouts de estilo dúplex, a cultura local através de obras de arte escolhidas a partir de rigorosa curadoria, e mobiliário de influência portuguesa feito à medida, tal como os candeeiros de mesa, as surpreendentes cabeceiras e os autênticos azulejos algarvios", lê-se no comunicado.

Os quartos premium incluem 10 suites chamadas WOW, todas com terraço privado, e ainda um retiro especial à beira-mar, a suíte E WOW.

"Com 200 metros quadrados, a marca W redefine a clássica suite presidencial com a sua assinatura E WOW Suite. Este santuário oferece dois arejados andares à beira-mar, com um design vibrante e inteligente, que reflete as aldeias circundantes e a paisagem cénica. A espaçosa sala apresenta um sistema de som ultramoderno da marca Bang & Olufsen, um terraço panorâmico – onde os jardins exuberantes acentuam a vista costeira – uma piscina infinita, uma mesa de mistura de DJs e um espaço próprio para refeições", refere.

As residências W Algarve oferecem as mesmas comodidades de alto nível através de unidades de um, dois, três ou quatro quartos, que realçam o mesmo design clean, espelhando as formas, cores e texturas de uma cidade à beira-mar.

"O W Algarve redefine a paisagem de hospitalidade de luxo na costa algarvia, estabelecendo um novo cenário social tanto para os locais como para os visitantes, com uma programação energética e momentos relaxantes que se adaptam a todas as ocasiões", diz o diretor geral Cajetan Araujo. "Este parece ser o momento perfeito para abrirmos as portas, antecipando que o verão de 2022 será forte no que toca a viagens para Portugal, pelo que estamos entusiasmados em dar a descobrir um novo W Escape numa das mais belas regiões do mundo", afira.

Dos cocktails de verão ao twist gastronómico do sul de Portugal, o W Algarve convida os hóspedes a descobrirem cinco tentadores destinos gastronómicos, cada um oferecendo pratos únicos e inspirações surpreendentes. A direção executiva está a cargo do chef português Nuno Gonçalves, que regressou recentemente ao Algarve após 13 anos fora do país, onde teve passagem pelos mais emblemáticos restaurantes de Londres, incluindo Quaglino's, Aqua Shard, Galvin La Chapelle e The Wolseley.

O Market Kitchen apresenta uma cozinha local re-imaginada para criar interpretações modernas de clássicos de inspiração global, frescos da terra e do mar. Enquanto que as cabanas esperam pelos hóspedes no WET Deck, com uma piscina infinita de nível duplo, perfeita para banhos de sol, ritmos descontraídos e cocktails de verão, o SIP @ WET oferece um menu à base de pratos nutritivos e quick bites.

"Situado no topo do hotel com um terraço espetacular, o restaurante Paper Moon oferece uma vista panorâmica sobre o Oceano Atlântico. A irmã mediterrânica do original restaurante milanês - Paper Moon Giardino - serve uma cozinha italiana autêntica e premiada. Ao lado, o Sea Sky é o local perfeito para beber e socializar com um cocktail pré ou pós jantar, admirando a paisagem da baía dourada de Armação de Pêra, onde penhascos escarpados se encontram com o horizonte do oceano", descreve.

"Já o W Lounge é o local perfeito para começar ou terminar a noite, com petiscos frescos e um eclético menu de bebidas que vai desde o café português de origem única, até às elaboradas libações artísticas, que têm como base vinhos das principais produtoras de vinicultura portuguesa lideradas por mulheres", diz ainda.

"Concebida para ser a combinação ideal de tranquilizante e revitalizante, o AWAY Spa dispõe de seis salas de tratamento, incluindo uma sala para casal, um cabeleireiro, um bar de manicure e pedicure. Os hóspedes podem encontrar o equilíbrio nos tratamentos faciais com máscara LED e também as cabines Express Booths, perfeitas para retoques finais antes do jantar. O spa incorpora ainda uma zona com sauna, banho turco, hidromassagem e uma área de relaxamento ao ar livre com vista para os jardins da propriedade. Socialize no Beauty Bar com um cocktail na mão, antes de fazer um test drive nos tratamentos personalizados com a marca de skincare Comfort Zone", indica a nota.

"Os treinos de alta intensidade e os bootcamps oferecidos no ginásio FIT são a tradução dos pilares de bem-estar social e energia da marca W. Localizado no segundo andar, o FIT dispõe de 134 metros quadrados de espaço interior e mais de 320 metros quadrados de espaço exterior, totalmente equipado com o mais recente equipamento TechnoGym® e uma Power Rack Olímpica para todos os hóspedes que preferem um nível de fitness mais avançado. O ioga Sunrise ou um mergulho no WET Deck são outras duas alternativas para recarregar energias, e terminar a estadia no Algarve com mais equilíbrio e resplandecência", conclui.