Ajudar mulheres com lúpus. É esse o objetivo de Sofia Silva Ribeiro, psicóloga, health coach e especialista nesta patologia, e responsável pela organização do evento online "Viver com Lúpus" que terá lugar nos dias 9 e 10 maio.

Direccionado para todos aqueles que vivem com esta doença autoimune e que pretendem saber mais sobre o tema, este evento gratuito irá contar com um leque diversificado de convidadas, testemunhos e ainda outras surpresas.

O lúpus é uma doença autoimune que pode afetar qualquer tecido ou órgão e que tem um enorme impacto na qualidade de vida. Atualmente estima-se que cerca de 10 mil portugueses sofrem desta patologia, sendo que 90% dos casos são mulheres em idade fértil. Os sintomas mais comuns são a fadiga, dores e inflamação articular e manchas na pele, mas podem aparecer sintomas mais graves, como o acometimento de alguns órgãos. O curso da doença é bastante incerto, aparecendo por picos de atividade, o que causa grandes níveis de ansiedade em relação ao futuro.

Quando alguém recebe um diagnóstico de uma doença para vida pode reagir de duas maneiras: querer fazer tudo para aproveitar "o tempo que ainda tem" e em consequência disso deixar de gerir sintomas, atividade e tratamentos ou deixar de fazer tudo, porque "se já não pode fazer o que fazia antes então já nada vale a pena".

Consciente de que viver com lúpus é um desafio diário e por todos os desafios que conseguiu ultrapassar ao longos dos últimos 11 anos, Sofia Silva Ribeiro começou a prestar apoio a outras mulheres na mesma situação, ajudando-as a conhecer, aceitar e controlar esta doença de forma a terem uma maior qualidade de vida.

Todos os interessados em assistir ao evento "Viver com Lúpus", que terá lugar a 9 e 10 de maio pelas 20h, podem efetuar a sua inscrição aqui.