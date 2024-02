Em 2024, a marca original de Aveiro, passa da mesa para o grande ecrã, numa parceria com o mais recente filme de Matthew Vaughn, Argylle – Espião Secreto.

“Mais uma mais uma vez, esta colaboração com Matthew Vaughn é uma honra e um reconhecimento da qualidade da Vista Alegre. Este é mais um passo no reforço do envolvimento global da Vista Alegre no panorama do cinema à escala mundial, em linha com o crescimento da marca, que está a comemorar os seus 200 anos”, afirma Nuno Barra, administrador da marca, em comunicado.

Da parceria resulta um copo de whisky em cristal, produzido à mão, inspirado no corte de diamante Argyle, uma raríssima gema encontrada na Austrália Ocidental. Devido ao gosto especial do agente pelo bourbon Old Forester Statesman, o copo aparece no grande ecrã em vários momentos na história.

Com uma longevidade notável, a Vista Alegre celebra, em 2024, 200 anos de existência. Com um percurso recheado de colaborações nacionais e internacionais, ousadia e qualidade, a marca portuguesa marcou presença na mesa de personalidades como a Rainha Isabel II de Inglaterra, na Casa Branca e na Presidência da República Portuguesa.

O copo Argylle (PVP: 75€) já se encontra à venda em todas as lojas da Vista Alegre e online.