Após a abertura do novo Spot by Fortaleza do Guincho, espaço com vista sobre o oceano Atlântico e uma carta que convida à partilha, o Hotel Fortaleza do Guincho Relais & Châteaux apresenta o novo programa “Visit Guincho”.

A Fortaleza do Guincho tem como cenário o Parque Natural de Sintra Cascais. Pedro Sampaio Ribeiro