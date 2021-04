Vamos celebrar a dança?

O Dia Mundial da Dança, comemorado a 29 de abril, torna-se cada vez mais uma data importante para artistas, profissionais da área e amantes desta área artística. Para comemorar, a Companhia Nacional de Bailado abre as portas do Teatro Camões, em Lisboa, e convida o público a passar um dia diferente, com atividades para todas as idades dentro e fora de portas.

Hugo David