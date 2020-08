Apesar de estarmos ainda numa época em que se recomendam cuidados redobrados à população, há muitos portugueses que este mês vão fazer a sua habitual pausa para descanso – mesmo que esta pausa signifique apenas uns dias no conforto e na segurança de uma casa de família.

Mesmo assim, é essencial que, ao ausentar-se por algum tempo, possa passar estes dias de descanso sem se preocupar com a segurança da sua casa.

Assim, a Loja do Condomínio deixa 5 dicas para que possa gozar as suas férias com calma e tranquilidade.

Reforce os cuidados

Antes de ir de férias, tenha o cuidado de catalogar todos os seus bens de maior valor e, se possível, de os deixar com alguém de sua confiança ou em algum cofre de segurança reforçada.

Tenha ainda o cuidado de confirmar que deixa a casa com todas as janelas e portas bem trancadas.

Partilhar para quê?

Sim, é verdade que, mais do que nunca, a ideia de irmos de férias nos deixa ansiosos e felizes, mas qual é a necessidade de usarmos as redes sociais para anunciar ao mundo que a nossa casa vai ficar desabitada por alguns dias?

Pode desconhecer esta realidade, mas as redes sociais têm sido um bom impulsionador dos assaltos residenciais em Portugal, já que permitem que pessoas fora da nossa rede de confiança saibam se estamos ou não nas nossas residências.

Dê vida à sua casa

É verdade que a casa está ‘sozinha’, mas pode dar ideia do contrário. Programe o alarme para despertar todos os dias ou peça a um vizinho ou amigo de confiança para visitar a sua casa com regularidade, recolhendo o correio e deixando alguma marca de presença (acender as luzes ou colocar música a tocar, por exemplo).

Tenha um SOS

É importante que exista sempre alguém de prevenção para o caso de ocorrer alguma urgência. Assim, peça a um vizinho para ficar alerta e tomar medidas caso verifique alguma ocorrência estranha na sua casa (como ruídos ou movimentações).

Confie nos serviços nacionais de proteção

Em Portugal temos o programa Casa Segura que garante que, entre 15 de junho e 15 de setembro, agentes da PSP passam duas vezes por dia às portas das casas registadas neste serviço gratuito e controlo e proteção residencial.

Como se pode perceber, para que tenha umas férias efetivamente seguras e descansadas basta que siga estas cinco regras. Depois, é só ir de férias e, com toda a segurança e com cuidados mais do que nunca redobrados, aproveitar para respirar ar puro e renovar as energias de um início de ano que foi para todos tão atribulado.