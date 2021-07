Sabia que utilizar o ar condicionado todos os dias, durante um mês de verão, lhe pode aumentar as faturas da luz em cerca de 30€? E que um dos fatores que pode contribuir para isso é a sua incorreta utilização do aparelho?

São vários os erros que cometemos diariamente sem nos darmos conta mas, mesmo por mais pequenos que pareçam ser, têm realmente impacto no nosso consumo energético.

Depois de uma intensa pesquisa, a Selectra reuniu numa lista aqueles que parecem ocorrer com maior frequência dentro da casa dos portugueses.

Os 10 erros mais comuns na utilização do ar condicionado

1. Escolher temperaturas muito baixas

Quantas vezes não chegou a casa com imenso calor e a primeira coisa que fez foi ligar o ar condicionado na temperatura mínima?

Por mais que isso seja uma ideia aliciante, significa também um maior esforço do motor para atingir a temperatura escolhida e por isso, um maior consumo energético.Nos casos de refrigeração, a temperatura indicada deve situar-se entre os 24oC e os 26oC.

2. Não fazer a limpeza regular dos filtros

Se é daquelas pessoas que está sempre a adiar esta tarefa, saiba que isso pode estar a refletir-se nas suas faturas. Isto porque, um filtro sujo prejudica a qualidade de ventilação e por sua vez, a eficiência do equipamento.

3. Falta de manutenção anual do ar condicionado

Quando foi a última vez que chamou um técnico para inspecionar o estado do seu ar condicionado? Se já não se recorda de nenhuma data, talvez esteja na altura de o fazer.

O indicado é optar por fazer uma manutenção preventiva do aparelho, evitando possíveis avarias e averiguar se, de facto, está a funcionar de forma eficiente.

4. Desvalorizar a importância do termóstato

Refrescar divisões vazias ou ventiladas é um desperdício de energia e é neste sentido que o termóstato pode ser o seu grande aliado, uma vez que atua por compartimentos e pode assim controlar a temperatura a que quer que esteja cada um deles.

5. Não utilizar a ventoinha

Mesmo que tenha adquirido agora um ar condicionado, não se despeça já da ventoinha! O funcionamento simultâneo dos dois equipamentos pode ser bastante eficaz, especialmente em áreas de maior dimensão, uma vez que vai contribuir para atingir a temperatura desejada mais rapidamente e assim, diminuir o consumo energético do ar condicionado.

6. Instalar o ar condicionado em locais de exposição solar direta

No momento de escolher um local para instalar o ar condicionado, a tendência é optar pelos cantos mais escondidos da casa, não pensando nunca se vai ou não estar exposto à luz solar direta.

Porém, esta deve ser uma preocupação fundamental, uma vez que se estiver exposto em locais mais quentes, será precisa mais energia para arrefecer o espaço.

7. Utilizar o forno ou secador em dias de muito calor

A lógica é a mesma que no ponto referido acima. A utilização destes aparelhos, resulta numa circulação de ar quente, requerendo mais esforço por parte do aparelho para contrabalançar as temperaturas.

Pode parecer um gesto inofensivo, mas acredite que pode fazer a diferença na sua fatura no final do mês.

8. Não prestar atenção às saídas de ar da casa

Para manter a temperatura constante dentro de um espaço é necessário que não exista entrada ou saída de ar. Certifique-se que tem todas as janelas fechadas e se não existem aberturas que estejam a condicionar o bom funcionamento energético do ar condicionado.

9. Ignorar o modo desumidificação

Embora estejamos na época do Verão, há sempre dias em que a humidade se sente com uma certa intensidade. Experimente ligar primeiro esse modo invés do de arrefecimento e comprove qual é realmente a fonte do seu desconforto.

10. Comprar um modelo com baixa eficiência energética

A compra e instalação de um ar condicionado é um investimento grande e por isso, podem surgir algumas dúvidas, se a escolha que está a fazer é a mais acertada. Existem vários fatores que influenciam essa decisão, porém há um que consideramos essencial: optar por um modelo com alta eficiência energética.

Pode não ser sempre a opção mais barata, mas a longo prazo vai refletir-se numa maior poupança na sua carteira.