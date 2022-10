Uma semana para celebrar: descubra os melhores programas para todas as idades

Avalanche de bonecos de fios

Porto | 7 a 16 out., 24 a 27 nov. | M/0

A partir de 7 de outubro, tem início o fimp’22 – Festival Internacional de Marionetas do Porto. A Cidade Invicta prepara-se para receber teatros, espetáculos, workshops e atividades para todas as idades. Artistas nacionais e internacionais juntam-se para dar vida a uma enorme variedade de bonecos de fios.

Pluralidade da arte

Aveiro | 4 out.: 10.30h | M/0

O espetáculo "Arte no Plural" é uma performance infantojuvenil, realizada no âmbito do projeto de programação cultural "Fora da Caixa”. O guarda-tempos atravessa uma floresta de símbolos, tentando descobrir o universal no particular. Afinal, o tempo que este guarda-tempos tem é de todos.

Savana virtual

Lisboa | 4 out.: 11h | M/0

No dia 4 de outubro, celebra-se o Dia Mundial do Animal e o Jardim Zoológico escolheu essa data para comunicar um nascimento muito especial. Há uma nova cria de Órix-de-Cimitarra no zoo, uma espécie classificada como “extinta na natureza”. Para comemorar, as escolas e as famílias são convidadas a entrar numa visita online, através do canal de Youtube do zoo.

Documentários na capital

Lisboa | 6 a 16 out. | M/6

Durante 10 dias, o documentário está bem vivo nas ruas de Lisboa. A 20.ª edição do DocLisboa chega às salas de cinema da capital para dar a conhecer muitas histórias de vida. Entre os destaques de programação, encontram-se as secções “Cinema de Urgência” e “Retrospetiva – Questão Colonial”.

Conhecer o castelo

Beja | 7 out.: 10h-11.30h, 14.30h-16h | M/0

O Castelo de Serpa é um dos monumentos mais emblemáticos do distrito de Beja. A sua história remonta ao início da formação do condado portucalense, sendo considerado Monumento Nacional desde 1954. No Dia Nacional dos Castelos, os curiosos podem conhecer a infraestrutura, através das visitas “(Re)descobrir o Castelo de Serpa”, totalmente gratuitas.

Gostou destas sugestões? Ainda há mil e um programas de Norte a Sul de Portugal para descobrir. Saiba mais na revista Estrelas & Ouriços de outubro!