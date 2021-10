A Vista Alegre, marca que desde 1824 se coloca à frente do seu tempo, volta a inovar e, sem perder o seu traço identitário, apresenta um novo projeto artístico onde a sua herança histórica é um dos seus principais elementos agregadores.

Consagrada mundialmente pelo design de vanguarda e pelo multipremiado dinamismo, fruto das conceituadas parcerias criativas e tecnológicas nacionais e internacionais, a Vista Alegre não deixa de revisitar o seu património estético, com quase dois séculos de vida, mas com um olhar contemporâneo.

É desta forma que surge o novo projeto “Urban.Art@VA”, no qual um antigo jarro de água em porcelana, recuperado do espólio do Museu Vista Alegre, serve de tela ao cruzamento inusitado com a arte urbana. Num movimento de trazer a arte urbana para a decoração de espaços interiores, a Vista Alegre foi procurar artistas conceituados que, de forma audaz, transportassem a sua arte para uma peça decorativa.

Um enorme desafio que englobou a passagem de uma grande escala, à qual estes artistas estão habituados a trabalhar, para uma escala mais reduzida e tridimensional, passando de grandes superfícies planas para a forma circular de um jarro.

O resultado final reflete uma simbiose entre o classicismo das peças Vista Alegre e a contemporaneidade da street art, em 3 peças que se tornaram de grande complexidade técnica tanto para os artistas como para os pintores da Vista Alegre.

A Vista Alegre convidou três street artists portugueses – Violant, Mr.Dheo e Odeith – que aplicam a sua arte e técnica numa réplica ligeiramente reformulada do jarro, fazendo nascer três peças decorativas exclusivas e limitadas a 195 exemplares, que já se encontram à venda nas lojas físicas da Vista Alegre e na loja on-line.

Como marca intemporal, a Vista Alegre “transforma” um antigo objeto utilitário numa peça decorativa contemporânea e moderna, permitindo ao talento de novos artistas a expansão da sua memória centenária.

Conheça as peças

Jarro MARIA by Mr.Dheo

Jarro MARIA by Mr.Dheo créditos: Vista Alegre

Mr.Dheo escolheu o rosto e a expressão femininas, assim como as rosas, para simbolizar a beleza e a perfeição, estabelecendo uma relação direta entre a mulher e a Vista Alegre através de características comuns, como a sensibilidade e a delicadeza.

Jarro O GIGANTE ERMITA by Odeith

Jarro O GIGANTE ERMITA by Odeith créditos: Vista Alegre

Para o desafio proposto pela Vista Alegre, Odeith escolheu pintar um polvo, o animal que considerou moldar-se melhor ao projeto, visto que se adapta a qualquer forma, conseguindo mover-se dentro de pequenas caixas, ou passar através de pequenos buracos.

Assim, procurou criar um efeito de ilusão ótica que funcionasse de todas as perspetivas e enriquecesse o jarro como elemento decorativo, peça de arte ou até mesmo como suporte para ser usado numa ocasião especial.

Jarro ESPIRAL by Violant

Jarro ESPIRAL by Violant créditos: Vista Alegre

Violant partiu das formas que o jarro lhe sugeriu. Sendo um objeto ligado à água, a boca remeteu-o para uma concha, que imaginou como sendo a cerâmica do mar.

A partir daí teceu uma estrutura orgânica, que faz do jarro um periscópio com as cores do entardecer, que contrastam com a brancura da matéria-prima.

Dentro está contido o oceano, ligado à nossa história, e dele saem os tubarões, elementos recorrentes no trabalho de Violant, espiralando por entre a estrutura do jarro até à concha que o coroa.