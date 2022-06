Após dois anos sem os famosos festejos e fogo-de-artifício de São João, este ano a festa está de regresso e não se ficará apenas pelas ruas da cidade do Porto e de Vila Nova de Gaia. O The Lodge Hotel tem um programa para a maior noite de festa na cidade, com um menu especial.

Na noite de 23 de junho, o restaurante D. Maria apresentará um menu composto por cocktail (espetadinhas de frango, pastéis de bacalhau, rissóis de camarão e espetadinhas de novilho); entradas, um prato de peixe (salmão ao sal) e outro de carne (perna de porco assada à moda da Bairrada); um barbecue de sardinhas e carnes grelhadas acompanhadas de guarnições, sobremesa composta por uma estação de gelados, (e porque o melhor fica sempre para o fim), uma trilogia popular de doces de arraial que inclui churros, farturas, pipocas e algodão doce. O programa de verdadeiro arraial de São fechará com vista privilegiada para o grande fogo-de-artificio sobre o rio Douro. O menu especial de São João tem um preço de 80 euros por pessoa, já com bebidas incluídas e crianças dos três aos 12 anos têm um desconto de 50% no valor do menu.

Para este dia, o The Lodge Hotel tem ainda um pacote especial de São João, disponível de 23 para 24 de junho, que inclui o jantar São Joanino no restaurante Dona Maria e a possibilidade de ver o fogo de artifício numa embarcação sobre o rio Douro. O preço é de 688 euros para um quarto de ocupação dupla com vista para o rio.