Depois da abertura dos novos restaurantes Black Pavilion e 2Monkeys, há um novo motivo para visitar o Torel Palace Lisbon. As Torel Sunset Sessions, de entrada livre, já arrancaram e mantêm-se todas as quintas-feiras até ao final de julho, invadindo o terraço do hotel com um line-up variado e eclético. Kokeshi, Sheri Vari, Señor Pelota ou Rafael da Cruz são alguns dos nomes que prometem animar os finas de tarde do Torel Palace Lisbon.

Já no terraço do único city resort de cinco estrelas do Porto, todas as sextas-feiras até ao final de julho são sinónimo de música e animação. Entre as 18h30 e as 21h30, a varanda do Torel Avantgarde ganha uma nova vida ao som de vários DJ’s convidados, por onde passarão nomes como Jorge Romão (GNR), Semedo, Bruma ou João Azevedo. Uma boa forma de começar o fim-de-semana antes de jantar no restaurante Tenro by Digby.