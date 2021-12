Bolachas de Nestum

Os flocos de Nestum podem servir para muito mais do que papas! Aprenda a cozinhar deliciosas bolachas natalícias, com este ingrediente secreto.

Vai precisar de…

2 bananas médias

1 /2 chávena de mel

Sal q.b.

1 ovo

1 chávena de farinha integral

1/2 chávena de farinha branca

1/2 chávena de flocos de aveia

100 g de Nestum Mel

1/2 colher de sobremesa de bicarbonato de sódio

Mãos à obra!

Pré-aqueça o forno a 180°C. Em seguida, coloque todos os ingredientes num recipiente e misture bem. Faça pequenas bolas e disponha-as num tabuleiro, achatando-as bem. Pode moldá-las na forma de figuras natalícias ou o que a sua imaginação desejar! Por fim, leve ao forno de 15 a 20 minutos.

Bengalas de Natal

As bengalas de Natal são um dos doces mais deliciosos da quadra. E se lhes acrescentássemos um bocadinho de sal? Abram alas para um surpreendente aperitivo!

Vai precisar de…

2 embalagens de fatias de chourição

2 ovos

Sementes de sésamo

70 g de manteiga

100 g de água

260 g de farinha

2 colheres chá de alho moído

1 pitada de sal (3 g)

Mãos à obra!

Envolva a farinha com sal e alho num recipiente. Faça uma abertura e adicione a manteiga fria, partida em pequenos pedaços. Misture bem e adicione água aos poucos. Amasse até obter uma pasta lisa, elástica e homogénea. Divida a massa em 12 bolinhas de tamanho igual e reserve. Em seguida, molde-as de modo a ficarem com o formato de uma bengala.

Transfira as bengalas para um tabuleiro forrado com papel vegetal. Pincele com ovo batido e adicione-lhes as tiras de chourição, enrolando-as em torno das bengalas. Polvilhe tudo com sementes de sésamo e leve ao forno, pré-aquecido a 200°C. Retire as bengalas após 15 minutos ou quando estas ficarem douradas.

Quadradinhos de chocolate

Para adoçar o palato, o chocolate nunca falha. Quadradinho a quadradinho, dá-se um gosto diferente a este Natal. É de comer e chorar por mais!

Vai precisar de…

250 g de chocolate de culinária em barra

250 g de farinha

250 g de manteiga

250 g de açúcar

4 ovos

Mãos à obra!

Bata os ovos com o açúcar até obter um creme bem fofo. Derreta a manteiga com o chocolate e misture. Envolva o chocolate e a manteiga no preparado anterior, juntamente com a farinha. Coloque a mistura num tabuleiro retangular e leve ao forno, pré aquecido a 180°C, durante 15 minutos. Corte aos quadrados e polvilhe com açúcar em pó.

Pudim de Abóbora

Entre o catálogo dos doces da quadra, não podia faltar o pudim. Com uns pozinhos de outono, a abóbora pode ser a grande estrela da noite de consoada.

Vai precisar de…

500 g de abóbora limpa

50 g de coco ralado

50 g de margarina

4 ovos

1 colher (sopa) de amido de milho

4 colheres (sopa) de caramelo líquido

Raspa de 1 laranja

Mãos à obra!

Parta a abóbora em pedaços e coza-os em água temperada com sal durante 20 minutos. Retire a abóbora, escorra-a bem e coloque-a numa tigela. Junte coco, açúcar, amido de milho, ovos, margarina derretida e raspa de laranja. Depois de esmagar a abóbora e misturar bem, barre uma forma com caramelo, colocando a mistura na forma. Leve a cozer em banho-maria durante 45 minutos. Deixe arrefecer, desenforme e decore a gosto!

Canapés

Os canapés são uma excelente opção para abrir o apetite antes de uma grande jantarada. Prossiga com cuidado! Estes são capazes de desaparecer num instante.

Vai precisar de…

1 pão de forma fatiado

Maionese

Salsichas

Ervilhas cozidas

Fatias de queijo

Fatias de fiambre

Tomate cherry

Mãos à obra!

Barre as fatias de pão com maionese e corte cada fatia na diagonal. Volte a cortar na outra diagonal, de modo a obter quatro triângulos pequenos. Corte as salsichas e o tomate em rodelas. O fiambre e o queijo também devem ser cortados em quadrados ou triângulos. Deixe a imaginação fluir e coloque os ingredientes nas fatias de pão de forma original. Por fim, disponha numa travessa larga.