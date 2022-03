The Lince Nordeste Country and Nature Hotel desafia a explorar a ilha açoriana de São Miguel

O convite para quem visita e pernoita no The Lince Nordeste Country and Nature Hotel (Avenida D. João III, nº 29, Ponta Delgada) é o de descansar ao sabor da paisagem local, feita de verdes e do azul do céu e do mar. Uma sugestão a que se junta todo o potencial da ilha açoriana de São Miguel, com a oferta de cultura, história, natureza e gastronomia.

Após um período encerrado para obras de remodelações e melhorias do espaço, a unidade hoteleira a unidade hoteleira “anseia por dar as boas-vindas e proporcionar as melhores experiências aos hóspedes”.

The Lince Hotels

“Estamos entusiasmados por voltar a receber de braços abertos aqueles que nos queiram visitar, garantido o conforto e o bem-estar de todos”, refere Bernardo Mesquita, Diretor de Operações The Lince Hotels & Resorts.

O hotel está situado no ambiente rústico do Nordeste e conta uma vista desafogada para o mar e a serra da Tronqueira. É composto por 24 quartos, quatro apartamentos T2, um SPA com salas de tratamento, piscina interior e exterior e um ginásio.

As práticas sustentáveis adotadas pelo hotel garantiram-lhe a distinção do galardão ambiental GreenKey, durante dois anos consecutivos.