Localizado na Baixa do Porto, o empreendimento Bonjardim, está rodeado pela Rua do Bonjardim, Rua Formosa e Rua Sá da Bandeira, conjuga habitação e retalho num investimento global de 57 milhões de euros.

O projeto vai reabilitar o quarteirão D. João I com a construção de cinco novos blocos de edifícios e 16 lojas, estando a obra já bastante avançada. Os pisos abaixo do solo e a estrutura da zona comercial já estão concluídos e a área residencial já apresenta a laje do 1º piso finalizada e o 2º piso em construção num total de 5 pisos.

O Bonjardim oferece 93 apartamentos, com tipologias de T0 a T4, de 35 m2 a 192 m2, distribuídos por uma área bruta de construção de cerca de 28.000 m2 acima do solo: cerca de 13.250 m2 são destinados a habitação, dos quais, 17% serão desenvolvidos por um parceiro hoteleiro como “branded residences”.

Empreendimento Bonjardim, sala créditos: Avenue

A zona de comércio, situada nos pisos térreos, permitirá uma maior interação do empreendimento com a cidade, com os seus moradores, visitantes e turistas. O projeto inclui ainda uma unidade hoteleira de 4 estrelas, com cerca de 280 quartos, que ocupará uma área total de cerca de 11.200 m2. A exploração desta unidade será da responsabilidade do mesmo parceiro hoteleiro.

O empreendimento Bonjardim conta ainda com estacionamento coberto, dividido em três pisos subterrâneos, com uma área total de cerca de 21.000 m2. Terá 499 lugares de estacionamento e zonas distintas de uso exclusivo para residentes e outra de uso público com 250 lugares.

Aberto ao nível do piso comercial para usufruto público da cidade, este condomínio reforça a paisagem contemporânea do Porto e oferece aos seus moradores, e a quem usufrui dos seus espaços exteriores, um novo destino para explorar.

Bonjardim, vista para a Praça créditos: Avenue

A praça central do empreendimento, com cerca de 2500 m2, vai contar com zonas ajardinadas, esplanadas, cafés, restaurantes, lojas e serviços com o objetivo de ser o novo centro de atração e convívio da cidade, acessível a todos.

O Bonjardim está totalmente integrado na malha urbana da invicta e no coração da vida cultural do Porto, a poucos passos dos Aliados e do mercado do Bolhão.

Este é um espaço inspirador e entusiasmante para quem procura um estilo de vida eclético e contemporâneo. A diversidade de tipologias, desde estúdios a T4, com um ambiente familiar ou mais cosmopolita, permitem diferentes vivências consoante o estilo de vida de cada um.