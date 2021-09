Na Porto Editora, destaque para dois livros que marcam o regresso de uma dupla de conceituados autores de língua portuguesa. A 9 de setembro, chega às livrarias “Último olhar”, o novo romance de Miguel Sousa Tavares, após oito anos de interregno. Esta obra, o seu primeiro livro inédito na Porto Editora, atravessa o século XX, da Guerra Civil Espanhola ao Holocausto, culminando nos dias da pandemia causada pelo devastador SARS-CoV-2.

Mais tarde, a 23 de setembro, chega às livrarias “As doenças do Brasil”, de Valter Hugo Mãe. Depois de vencer o Grande Prémio Romance e Novela da APE com “Contra mim”, o autor apresenta o seu novo (e nono) romance, uma ficção literária de grande fôlego, no seu vigésimo quinto aniversário de vida literária. Na mesma data, celebrando 40 anos dedicados à escrita, Mário de Carvalho apresenta “De maneira que é claro…”, um conjunto de relances breves, de reminiscências e de memórias deste premiado autor.

Tarantino e Clinton em estreias

O que acontece quando se junta uma aclamada autora de thrillers e uma das personalidades incontornáveis da política norte-americana das últimas duas décadas? A resposta será dada no a 12 de outubro, data do lançamento mundial, com a publicação de “Estado de Terror”, de Hillary Clinton e Louise Penny. Dos EUA para a Suécia, chega outro thriller envolto em expetativa. “Obscuritas”, de David Lagercrantz, estará disponível nas livrarias nacionais a 1 de novembro, dia do lançamento mundial da obra. Este é o primeiro título de uma nova saga policial pela mão do escritor e jornalista que deu continuidade à série “Millennium” criada por Stieg Larsson.

Em novembro, o cineasta de culto Quentin Tarantino estreia-se em Portugal com o seu primeiro romance, “Era uma vez em Hollywood”, reinvenção do filme que recebeu dez nomeações para os Óscares.

Segundo título da nova coleção Contemporânea, da Livros do Brasil, “Herança” é um livro controverso, caminhando entre realidade e ficção. Um dos maiores êxitos da literatura norueguesa dos últimos anos, este texto confessional de Vigdis Hjorth é revelado a 23 de setembro. A 7 de outubro é publicado “Flush”. Num dos seus livros mais originais, Virginia Woolf traça a biografia deste cocker spaniel, fiel companheiro canino da poetisa Elizabeth Barrett. A edição da Livros do Brasil conta com as ilustrações de Iratxe López de Munáin, neste que é também um extraordinário objeto artístico.

Ainda pela Livros do Brasil, chega às livrarias um volume único até agora inédito em Portugal. “Ensaios, Discursos e Cartas Públicas” reúne alguns dos mais significativos textos de não ficção publicados por William Faulkner ao longo de toda a sua carreira literária, incluindo o discurso proferido por ocasião da aceitação do Prémio Nobel da Literatura de 1949.

Pela Sextante Editora, na mesma data, é publicado “Belladona”, de Daša Drndic. Vencedor do Prémio Warwick e finalista do Prémio Literário do Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento, este livro encerra uma poderosa parábola sobre o envelhecimento e a enfermidade numa Europa de onde a sombra das atrocidades cometidas no século passado ainda não se desvaneceu.

Foi com o icónico Príncipe de Bel-Air que Will Smith se tornou numa estrela global. A 9 de novembro, a par com o lançamento mundial, a Albatroz publica “Will”, a história da sua vida e dos seus desafios pessoais. Mark Manson, autor bestseller de "A arte subtil de dizer que se f*da", é coautor desta biografia inspiradora.

Dando início às celebrações do centenário do nascimento de Carlos Oliveira, a Assírio & Alvim publica “Alcateia”, o seu segundo romance. Obra de força notável, prescrita do cânone do autor por sua vontade, o texto que se publica é o fixado em 1945, o da segunda edição (que sucedeu à apreensão da primeira tiragem pela PIDE).

A poesia na escrita de José Régio e Adília Lopes

Em setembro, dois novos livros de poesia a não perder, “Ângulo morto”, de Luís Quintais, e “Avalanche”, de Marta Chaves. Em outubro, também na Assírio & Alvim, será publicado Mundo, um novo livro de Ana Luísa Amaral. Tecendo o fio que liga o texto à vida, a autora recentemente distinguida com o Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana convoca-nos para uma paisagem de sons ao compasso de cheiros e cores.

A 14 de outubro, pela Porto Editora, é publicado “Cântico negro”, de José Régio, novo título na coleção de poesia elogio da sombra. Com seleção do professor universitário Luís Adriano Carlos (que assina também os estudos introdutórios deste livro) e de Valter Hugo Mãe, este volume recupera a obra essencial do poeta de Deus e do Diabo.

O mês não termina sem a reedição (pela Assírio & Alvim) de “Dobra”, livro de culto de Adília Lopes, agora numa versão muito ampliada e profundamente revista pela autora.

Novidades também para o público infantojuvenil

Para os mais novos, setembro traz uma nova coleção de Sara de Almeida Leite (autora da coleção “O Mundo da Inês”), que apresenta a aventura inesquecível que vai mudar a vida de cinco crianças e um cão: são os “Mega B.A.Y.T.E.S.”, a quem serão atribuídos superpoderes para resolver problemas sérios e urgentes. Esta é uma coleção para levar as crianças a refletir sobre valores importantes relacionados com o meio ambiente e a cidadania.

Em setembro, a Porto Editora publicará também os livros “O Príncipe Nabo” e “O mundo em que vivi”, de Ilse Losa, detentora de uma vasta e diversificada obra que surpreende leitores de todas as idades.