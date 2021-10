Com o objetivo de desenvolver o ensino do Tai Chi como disciplina de meditação e de equilíbrio físico e mental, à luz da tradição clássica chinesa, o Seminário de Tai Chi Chuan é composto por 4 sessões, de 3 horas cada, nos domingos, dias 24 e 31 de outubro, 7 e 14 de novembro.

Além da abordagem teórica, os participantes têm a oportunidade de experimentar práticas corporais e meditativas oriundas da escola de Tai Chi da família Yang, tal como foi introduzida no Ocidente, em meados da década de 1960, pelo Professor Cheng Man Ch’ing.

No sábado, dia 30 de outubro, é a uma arte chinesa com cerca de dois mil anos que se dedica o workshop de Leitura Facial. Durante a sessão, realizada em formato online, os participantes vão aprender a ler as mensagens que o seu próprio rosto, e os rostos dos outros, comunicam, usando a linguagem Yin-Yang e as 5 Transformações/Elementos.

A arte japonesa Wabi Sabi é dada a conhecer através de um workshop online, no dia 28 de novembro. Esta filosofia traduz a beleza transitória, captada por um olhar humilde ou agradecido, e explora o modo como apreciamos a mudança, e como a mudança se pode tornar ponto de atenção e meditação.

A sessão aborda a história e os princípios desta tradição, propondo exercícios práticos que incluem meditação do chá, observação, exercícios de escrita, poesia e de como aplicar conceitos de Wabi Sabi na própria casa.

