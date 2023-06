Summer in The Park de regresso ao Lagoas Park para celebrar o verão, em Oeiras

O Lagoas Park, situado no município de Oeiras, em parceria da Rádio Comercial, volta a organizar o Summer in The Park. A decorrer de 20 a 30 de junho, com entrada livre, o evento celebra a chegada do verão com atuações de stand up comedy, DJ sets, food trucks e concertos de nomes conhecidos do panorama musical.

Em destaque na programação está, no dia 21 de junho o DJ set de Ana Isabel Arroja, o espetáculo de stand up comedy de Guilherme Geirinhas, no dia 22 de junho, e ainda o concerto dos HMB no dia 23 de junho.

“Este evento está alinhado com a visão de gestão da CBRE, que coloca os utilizadores de escritórios no centro da estratégia”, explica Ricardo Santos, Diretor do Lagoas Park, em comunicado. “O Summer in The Park pretende proporcionar um momento de entretenimento que traga valor acrescentado a toda a nossa comunidade e que reforce o nosso posicionamento enquanto maior parque empresarial do país”, conclui.

As informações e detalhes do evento serão partilhadas em wwww.lagospark.pt e no Instagram do Lagoas Park.