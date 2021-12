Nas ruas de Cascais encontram-se as típicas iluminações natalícias, mercados e animação de rua, a iniciativa “Montras de Natal” para as lojas e até a tradicional Roda Gigante.

Na vila de Mafra, há um leque de diferentes animações. Até 6 de janeiro, estão marcados concertos, um mercadinho, animação, um carrossel e projeções no Palácio Nacional de Mafra.

Também o Montijo celebra com arte. Serão musicais, exposições, um ciclo de concertos nas igrejas, espetáculos no Cinema-Teatro Joaquim d’Almeida, e, especialmente, muita animação para os mais novos.

Alcochete leva os visitantes a descobrirem arte na época natalícia. Até 7 de janeiro, os trabalhos de Carlos Fernandes, Clara Piqueira, Emídio Teixeira, Maria de Fátima Cardoso, Pedro Cabral e Rui Pereira, sempre inspirados no tema do Natal, estarão na Exposição Coletiva Arte Natal 2021.

O Almada Fórum é o epicentro do Natal de Almada. Até ao Dia de Reis, os miúdos e graúdos podem visitar a Aldeia de Natal sustentável. No trono está o Pai Natal, até ao dia 24 de dezembro, para receber os mais pequenos que para além de uma fotografia, poderão receber a nova edição do Livro do Gui.

Já em Palmela, o programa é o “Viva o Natal”. Pode-se contar com animação cultural, um mercado de Natal, um presépio e as figuras etnográficas já conhecidas pelos visitantes do município.

Mais a sul, em Setúbal, organiza-se o “Christmas Fest 2021”. Aqui pode-se descobrir peças de teatro, concertos de Natal, dança, oficinas, workshops e, até, o Pai Natal.

Até 23 de dezembro, todos estão convidados a visitar o Reino do Natal em Sintra. É onde se encontra o Mercadinho de Natal, no Terreiro Rainha D. Amélia, e inúmeros ateliês, workshops, atividades desportivas e concertos. Os mais novos também poderão descobrir a casa do Pai Natal.

No Seixal haverá a tradicional Aldeia Natal, até 2 de janeiro, no Núcleo Histórico do Seixal, com música, animação de rua, a casa do Pai Natal e o parque mágico dos duendes, o mercado de Natal, o comboio de Natal, uma minirroda, um carrossel parisiense, street food e, até, uma pista de gelo.

Em Sesimbra celebra-se o comércio tradicional e local. Até 6 de janeiro os clientes de vários estabelecimentos habilitam-se a ganhar vales. Fazem parte dos estabelecimentos aderentes lojas de artesanato e decoração, padarias e pastelarias, joalharias, papelarias, retrosarias, pronto a vestir talhos, peixarias e supermercados.