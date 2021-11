Além de poder reservar mesa para comemorar os almoços e jantares com amigos, ou em família, a Pousada Convento de Évora acolhe um mercado muito especial.

A primeira edição do Évora Style Market | makers & music realiza‐se no próximo dia 1 de dezembro onde vinte marcas nacionais irão marcar presença, reunindo o que de melhor se produz em Portugal, num evento que se realiza no encantador claustro desta Pousada situada no centro histórico da cidade.

Aqui é possível encontrar propostas para homem, mulher e miúdos, em categorias como roupa, acessórios, calçado e decoração, tendo o design português como mote.

Nesta primeira edição dedicada ao Natal, encontramos peças de joalharia da reconhecida designer Joana Mota Capitão, as botas alentejanas da Lobo Apparel, os capotes reinventados pela Capote´s Emotion, as malas da Tomaz Design ou os brincos da Core Handmade Jewelry.

É ainda possível descobrir a nova coleção de roupa infantil da Mom(e) ou os acessórios sustentáveis da Amazing Store. As marcas de roupa de senhora também irão apresentar novas coleções.

A Gente da Minha Terra, uma das lojas locais com representação de várias marcas artesanais portuguesas, irá mostrar várias sugestões para a casa.

E para animar ainda mais o mercado de Natal, a partir das 16h00, haverá ainda um concerto do enigmático Senhor Vulcão, Diretor Criativo da Lobo e músico e também a Herdade da Abegoaria estará presente com alguns dos mais prestigiados vinhos de talha produzidos no Alentejo.

Organizado a pensar nas famílias, esta é a oportunidade perfeita para encontrar um presente de Natal diferenciado e contribuir para o impulso de marcas portuguesas.

A entrada para o Évora Style Market | makers & music é gratuita e é obrigatório o uso de máscara dentro do recinto da Pousada.