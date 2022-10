Os hóspedes que optarem por passar a noite de 31 de outubro para 1 de novembro no The Prime Energize Hotel, em Monte Gordo, terão direito a pequeno-almoço buffet, roupão, chinelos e tratamento VIP à chegada, assim como um jantar no Fuel Restaurant by Chakall. Acresce o acesso ao Energize SPA e desconto de 20% nos tratamentos.

O jantar no restaurante Fuel terá um menu especial criado pelo chef Chakall. Margarita, Sopa de tomate, milho e totopos, Ceviche de polvo e camarão, Empanada aberta de carne desmechada ou Empanada aberta de quinoa e Churros com doce de leite são os pratos que compõem a ementa.

Refira-se que o menu não é limitado a quem está hospedado ou a quem participa no programa especial de Halloween. Para não hóspedes ou hóspedes fora deste programa, o valor do menu é de 40 euros por pessoa e, para crianças, 15 euros.

Quem quiser entrar no espírito do Halloween, com o tema “Dia de Los Muertos”, e preparar-se a rigor, poderá ainda usufruir de pinturas faciais.

O early check-in e late check-out fazem parte deste programa de Halloween (mediante disponibilidade). Quem pretender ficar mais noites, terá ainda um desconto nas noites extra. Preço do programa de Halloween a partir dos 130 euros.