Sonho à beira Douro no novo boutique hotel que se inspira nas vinhas, jardins e bosques

O Vinha Boutique Hotel, é a mais recente unidade de cinco estrelas da região Porto e Norte, em Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia. Com 38 quartos, o hotel nasce da reabilitação de uma propriedade do Séc. XVI, antiga Quinta Fonte da Vinha, com uma extensa área de património natural, situada na margem esquerda do rio Douro. À casa senhorial agora reabilitada, juntou-se um novo edifício que reinterpreta os socalcos que nas encostas do Douro vinhateiro se desenham.

A casa senhorial que integra o hotel, acolhe o Vinha Restaurante, o Bar Reserva e também o Spa, o primeiro na região Norte de Portugal da marca francesa Sisley Paris. É ainda composta por dois pisos com quartos, estando os restantes distribuídos pelo edifico novo contíguo.

O hotel conta com 38 quartos e suites, com produtos de acolhimento e amenities da marca britânica Jo Malone. Ralph Lauren, Hermès, Missoni, Etro e Christian Lacroix são algumas das marcas ou maisons que orientam o conceito criativo de 19 quartos/suites do hotel. Os restantes 19 quartos apresentam uma decoração de interiores comum entre eles, designados como Quartos Vinha.

Renato Cunha, Chefe Executivo, dirige o conceito gastronómico do hotel e em particular do Vinha Restaurante, que conta toda uma narrativa com origem no Rio Douro, do seu terroir de montante a jusante. O serviço é realizado numa sala decorada com elementos característicos da marca Moooi. O restaurante dispõe ainda de uma sala privada, para momentos gastronómicos em espaço exclusivo e reservado. E ainda um pátio exterior, rodeado por lagos e jardins, com a mesma tipologia de serviço das salas interiores, para estimular os sentidos gustativos em dias de bom tempo.

O Bar Reserva apresenta-se num ambiente onde se denota uma aura com inspiração assente no conceito clássico de clube, de momentos exclusivos, de tertúlia, mas aqui transposto para um espaço de que todos podem usufruir e com o Rio Douro como pano de fundo. Um lugar onde a criatividade do chefe Renato Cunha pisca o olho à gastronomia internacional e é possível degustar uma refeição informal, experienciar cocktails clássicos ou de assinatura, uma seleção de vinhos a copo, entre outras propostas como chás e infusões, kombuchas, sumos naturais de frutos, ou ainda ter acesso a uma lista de bebidas exclusivas. O bar dispõe ainda de uma esplanada com vista para o rio e jardins do palacete.

O universo gastronómico do Vinha Boutique Hotel estende-se até ao exterior com experiências que permitem experiências, tais como a cozinha de fogo de chão, em potes de ferro fundido antigos, ou os piqueniques Vinha, que têm lugar nos jardins do hotel. Estes serviços requerem reserva prévia e estão disponíveis tanto para o público em geral como para os hóspedes.

O Sisley Paris Spa do hotel conta com 500 m2 de área dedicada ao bem-estar, sendo este o único SPA na região Norte de Portugal da marca francesa. É também nesta área que o hotel integra uma loja, com venda ao público, de produtos da marca parisiense de cosmética de luxo. O espaço do Spa inclui também uma piscina interior, uma Vitality pool, 3 salas de tratamentos, um espaço de duche Vichy, sauna, banho turco, duche Hammam, fonte de gelo, duche sensações, zona de relaxamento e ainda um fitness studio. Para quem procura um programa de wellness em maior comunhão com a natureza, tem como opção as Nature Rooms - salas de tratamento localizadas no exterior com vista panorâmica sobre os jardins do hotel e rio Douro. Enquanto os adultos relaxam no Spa, as crianças podem passar o tempo acompanhadas de uma babysitter no Kids Room.

Vinha Boutique Hotel Rua Quinta Fonte da Vinha, nº 383, Vila Nova de Gaia Contactos: tel. 221 154 120; e-mail geral@vinhaboutiquehotel.com

Na envolvência exterior encontra-se a piscina panorâmica com vista frontal para o Rio Douro, com bar e esplanada, assim como programas de atividades ao ar livre, tais como passeios pedestres, passeios de bicicleta na zona ribeirinha, passeios de barco.