Até 31 de dezembro, o Centro Colombo apresenta uma espécie de museu pop-up com mais de 37 obras do Museu Bordalo Pinheiro, conhecido como o museu mais divertido de Lisboa.

Os visitantes do centro podem conhecer as obras de Rafael Bordalo Pinheiro numa exposição cujas obras mudam a cada mês, sendo apresentadas as várias facetas criativas de Rafael Bordalo Pinheiro (1846-1905), o genial artista e criador do Zé Povinho.

São seis as mostras com obras do Museu Bordalo Pinheiro apresentadas, até ao final do ano, numa montra do Piso 1, na Praça Central, junto ao Colomboland. Neste mês, o museu pop-up apresenta peças de cerâmica do Bordalo, estando atualmente patente a exposição “Bordalo Ceramista: a Natureza e a Terra”.

Agosto mantém a cerâmica, mas com inspiração no mar e, em setembro, o tema é a ilustração e o teatro. No mês de outubro o foco é a escultura do artista e depois, em novembro, pode-se conhecer a vertente de desenhador e humorista. No último mês do ano, a exposição termina com peças do Bordalo Decorador.

Programa: Julho - Bordalo Ceramista: a Natureza e a Terra Agosto - Bordalo Ceramista: a Natureza e o Mar Setembro - Bordalo Ilustrador e apaixonado pelo Teatro Outubro - Bordalo Escultor Novembro - Bordalo Desenhador e Humorista Dezembro - Bordalo Decorador

Para Paulo Gomes, diretor do Centro Colombo, “é uma honra poder apresentar o museu pop-up com obras do Bordalo Pinheiro, um dos artistas mais queridos do nosso país. A parceria com o Museu Bordalo Pinheiro, através desta iniciativa, vem reforçar o caminho do Colombo em tornar a arte e cultura mais acessível aos portugueses.”

“No ano em que celebramos os 175 anos do nascimento de Rafael Bordalo Pinheiro e os 105 anos da abertura ao público do seu Museu, é com prazer que aceitamos o convite para sair das quatro paredes do museu, como um estímulo para dar a conhecer a mais pessoas o talento e o humor deste grande artista”, acrescenta João Alpoim Botelho, diretor do Museu Bordalo Pinheiro.

Este programa faz parte da iniciativa “Cultura no Centro”, o projeto da Sonae Sierra que tem como objetivo apoiar artistas e entidades nacionais de âmbito cultural. Ao longo de 2021, serão realizadas várias atividades e movimentos artísticos nos centros comerciais geridos pelo grupo, de forma a tornar a cultura acessível a todos os portugueses, de norte a sul do país.