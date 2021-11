O Alma Shopping, situado no coração de Coimbra, celebra a Black Friday este ano de duas maneiras: com uma ação que dá um prémio de sonho e com um apelo solidário de doação de bens para os mais carenciados.

A partir de dia 22 de novembro, quem fizer compras nas lojas aderentes do centro comercial poderá habilitar-se a ganhar uma viagem de sonho ficando entre os três primeiros do ranking Black Friday, e serem premiados com um cheque-viagem de mil euros.

O processo é simples, todos os talões resultantes de compras realizadas entre os dias 22 e 28 de novembro nas lojas do Alma Shopping, devem ser guardados e submetidos na plataforma online criada para o efeito.

Talões e faturas com NIF poderão ser submetidos em blackfriday.almashopping.pt a partir de dia 26 e até às 23h59 de dia 28 de novembro. O valor total acumulado dos talões é que irá determinar a posição de cada cliente, no ranking, que poderá seguir a sua posição, na própria plataforma.

O Alma Shopping aliou o seu cariz social a uma época de grande consumo como é a Black Friday. Entre os dias 26 e 28 de novembro, o Alma Shopping terá uma balcão no Piso 0 para receber doações de bens não alimentares, doações essas que irão reverter para uma instituição de solidariedade social da cidade de Coimbra.

Para todos aqueles que se queiram juntar a esta causa com um contributo solidário, poderão fazê-lo com uma doação de Livros, Roupa ou Pequenos eletrodomésticos, entre outros produtos, desde que se encontrem em condições de serem doados.

Como recompensa pela doação o Alma Shopping dará 400 pontos extra, que se traduzem num acréscimo de 400€ para efeitos do ranking Black Friday.

No dia 3 de dezembro os três vencedores serão contatados através de email, com as instruções para o levantamento do prémio. Os cheques-viagem de 1000€ oferecidos têm uma validade de 36 meses, a contar desde a data da sua aquisição.