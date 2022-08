Setembro em Sintra é sinónimo de bailado e jantar vínico

A Noite de Bailado de Seteais está de regresso aos jardins do Tivoli Palácio de Seteais, a 3 e 4 de setembro, a partir das 19h. Numa iniciativa conjunta da Câmara Municipal de Sintra e do Tivoli Palácio de Seteais e integrada na 56ª edição do Festival de Sintra, a Gala Internacional de Bailado conta com artistas das mais prestigiadas companhias de Bailado mundiais, aliando o classicismo puro dos bailados do século XIX às visões mais arrojadas dos coreógrafos contemporâneos.

Informação adicional O acesso de e para os Jardins de Seteais será exclusivamente realizada através de serviço de autocarro, disponibilizado em rotatividade nos seguintes locais e horários: - Interface da Portela/Seteais e regresso - Largo da Feira de S. Pedro/Seteais e regresso Percurso de ida: entre as 17h15 e às 18h30 Percurso de regresso: entre as 20h15 e às 21h15

Por sua vez a Gala Romântica - Mitos, Lendas e Amores Impossíveis tem lugar nos dias 10 e 11 de setembro, com bailarinos do Ballet Nacional da Croácia e da Companhia Nacional de Bailado que representarão as personagens idílicas num ambiente singular, onde se alia o lirismo e a dramaticidade das tragédias, ao romantismo que atravessa séculos da história balética.

Inserido neste ciclo, no dia 4 de setembro, pelas 11h00, o Centro Cultural Olga Cadaval recebe a iniciativa leitura coreografada, seguida de uma oficina da dança e movimento, dirigidas a jovens com idades entre os 7 e os 15 anos. Os interessados em inscrever-se nesta atividade devem contactar o Centro Cultural Olga Cadaval.

Os bilhetes estão à venda na Ticketline, na bilheteira do Centro Cultural Olga Cadaval e no local do espetáculo uma hora antes do seu início, condicionado à disponibilidade e têm um custo de 10€. As crianças entre os 5 e os 12 anos não pagam bilhete e há descontos de 25% para estudantes, maiores de 65 anos e profissionais do espetáculo mediante apresentação de documento de prova.

Experiência cultural, vínica e gastronómica para viver em Sintra

Chefs Joachim Koerper (à direita) e Paco Roncero (à esquerda) assinam a carta do jantar vínico e gastronómico Divulgação

A par dos bailados, o hotel tem disponível uma experiência cultural, vínica e gastronómica. Uma oportunidade de descobrir a história deste espaço emblemático e parte integrante da exuberante paisagem histórico-artística da serra de Sintra, embarcando ainda numa viagem gastronómica pela mão de conceituados Chefs.

O programa de dois dias tem início às 18h de dia 2 de setembro. Esta será uma verdadeira viajem no tempo, com uma receção que vai acontecer no Salão Nobre do Palácio e onde será servido o “Chá das Rainhas”, inspirado em três monarcas portuguesas: Rainha D. Maria I de Portugal, D. Catarina de Bragança e Carlota Joaquina de Bourbón, consoante o menu.

Após as reais boas-vindas, segue-se uma visita guiada ao hotel na companhia do autor do livro “Seteais em Sintra”, o historiador Rodrigo Sobral Cunha. Aqui terá oportunidade de conhecer a história e acontecimentos que aconteceram neste Palácio que remonta ao século XVIII.

Pacote Retiro em Seteais Valor para duas pessoas para duas noites, de 2 a 4 de setembro de 2022: €1400.

Oferta sujeita a disponibilidade e não acumulável com outras promoções ou ofertas em vigor.

A reserva e respetivo pagamento devem ser efetuados diretamente com o hotel através do contacto telefónico: +351 219 233 200 ou email: gr.palacioseteais@tivoli-hotels.com.

No sábado, depois do pequeno-almoço servido no terraço, será possível embarcar no mundo encantado dos contos de fadas com uma visita à Quinta da Regaleira – um dos mais belos exemplares da arte revivalista do princípio do século XX – ou ao Palácio Nacional de Sintra. Pelas 13h30 é tempo de abrir os sentidos aos sabores num piquenique boémio-chique nos românticos jardins de Seteais, num convite à descontração.

Para encerrar este fim de semana, a Gala Internacional de Bailado será seguida de uma experiência vínica e gastronómica num menu especial confecionado a quatro mãos com a assinatura dos conceituados Chefs Joachim Koerper (Eleven) e o espanhol Paco Roncero (Paco Roncero Restaurante) e que será harmonizado com os vinhos alentejanos da Herdade da Malhadinha Nova.

Os pratos deste menu vão desde Lingueirão em tartalete com alho, “Barra d’Ouro” (Foie Gras), Flor de abóbora em escabeche e caldo de cogumelos, Amêijoas com salsa meuniere de coco e café, Robalo a manteiga negra, “Kagoshima Wagyu A5”, melancia e sua pequena salada a sobremesas como Limão confitado e seu sorbet e Maçã, caramelo, flor de sal e Late Harvest.

Nos vinhos, seré possível provar o Antão Vaz Vinha da Peceguina 2021, Viognier da Malhadinha 2021, Roupeiro da Malhadinha 2021, Malhadinha Branco 2020, Marias da Malhadinha VV Branco 2020, Malhadinha Tinto 2020 e o Late Harvest 2018 a encerrar a refeição.