Vista Alegre, uma das marcas portuguesas mais conceituadas e prestigiadas, está hoje no centro das atenções do cinema internacional, através de uma colaboração com a marca Kingsman, do realizador Matthew Vaughn, para celebrar o lançamento mundial do filme The King’s Man, nos cinemas a 22 de dezembro de 2021.

Além de desenhar um serviço de mesa completo exclusivamente para o filme, a Vista Alegre lança três novos produtos em porcelana: um vide-poche, uma caixa regaleira e uma pistola, esta última numa edição limitada a 399 exemplares, próprios para um Kingsman da vida real.

créditos: Vista Alegre

Esta colaboração celebra a herança, o luxo e o fabrico artesanal, que simbolizam a marca Kingsman, e dão continuidade ao longo legado da porcelana Vista Alegre.

Nuno Barra, administrador e responsável pela marca Vista Alegre, refere que “Esta colaboração com o realizador Matthew Vaughn e os 20th Century Studios é mais um passo no sentido de reforçar a internacionalização da participação da Vista Alegre no cinema e em séries de televisão com impacto à escala global, acompanhando o crescimento desta marca com 196 anos.”

Para celebrar o lançamento do filme The King’s Man, a Vista Alegre irá organizar várias atividades em Portugal com os 20th Century Studios e a produtora MARV.