Sem planos para a semana? Saiba tudo o que pode fazer nos arredores de Lisboa

Viver um sonho de inverno

Visita | até 18 Fev.: 19h -21h | M/0

O Castelo de São Jorge acende todas as suas luzes para receber a exposição do realizador João Botelho “Sonho de Inverno”. Som, imagem e poesia cruzam-se numa viagem pelos vários cantos do monumento. Aproveite a atmosfera calma do Jardim Romântico ou as imponentes muralhas como nunca as viu antes.

Feliz Ano Novo chinês

Exposição | 1 fev.: 10h - 18h | M/0

A 1 de fevereiro, celebra-se a entrada no ano novo chinês. Deixa-se para trás o ano do Búfalo para dar lugar ao Tigre, símbolo de grandes mudanças e imprevisibilidade. Para comemorar a ocasião, o Museu do Oriente abre as suas portas de forma gratuita no primeiro dia do mês. Às 17h, os visitantes podem aproveitar uma visita guiada às exposições, marcadas pelo ano lunar.

Concerto N.º 1 para Laura

Concerto | 2 a 4 fev.: 19.30h | M/6

O Teatro São Luiz recebe o “Concerto N.º 1 para Laura”, uma sessão de melodias focadas na união, combate e utopia. A música é o motor que comanda a vida, eis a premissa que dá origem a um espetáculo dirigido por Sílvia Real. O movimento funde-se na necessidade de resistência, à medida que se mergulham em três décadas de reportório artístico.

George Orwell em palco

Teatro | 4 fev.: 18.30h | M/12

A conhecida obra “Quinta dos Animais”, assinada por George Orwell, sobe ao palco do Teatro Luís de Camões. A estreia está marcada para dia 4, preparando-se para lançar reflexões sobre os sistemas autoritários e quem deve ter o poder. Aproveite uma interessante fábula distópica que sempre dividiu públicos.

À volta do mundo pela arte

Exposição | até 6 fev.: 10h - 18h| M/0

Até 6 de fevereiro, quem visita o Centro Cultural de Cascais tem a oportunidade de se deixar maravilhar pela exposição “Entre as Palavras e os Silêncios – Obras da Coleção Norlinda e José Lima”. A mostra reúne 104 obras, entre pinturas, desenhos, fotografias e muito mais, de artistas portugueses e estrangeiros. Através do olhar, discutem-se as nuances inerentes ao sujeito.